10 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 декабря

Международный день прав человека (Human Rights Day) – отмечается с 1950 года под эгидой ООН в честь принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека.

Международный день прав животных – проводится во многих странах наряду с Днем прав человека, начиная с 1998 года, с целью подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту.

Нобелевский день (Nobeldagen) – церемония вручения одной из самых престижных международных наград за важнейшие научные исследования, изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Ежегодно проводится в Стокгольме в день смерти организатора премии Альфреда Нобеля.

Всемирный день футбола (World Football Day) – неформальный спортивный праздник фанатов и любителей этого вида спорта.

Именинники 10 декабря

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

10 декабря в православной церкви чтится память великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников монахов 17 в Индии, преподобного Романа. Обретение мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в святом крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Празднование иконы Божией Матери "Знамение".

Народный праздник

В народе 10 декабря отмечался Романов день, который также назывался Знамением. Женщины обращались в молитвах к святому Роману с просьбой избавить их от бесплодия. В праздник Знамения люди ожидали от природы каких-то знаков, по которым определяли будущее. В этот день следили за птицами, зверями, рыбой, наблюдали за облаками и звездами, слушали воду и ветер. Также по приметам судили о погоде на зиму.

Приметы на 10 декабря

на Знамение сны вещие;

если на рассвете повернуться лицом к северному ветру, то он сдует все беды прочь;

нельзя ловить рыбу, чтобы не провалиться под лед;

если звезды светят ярко – к скорым морозам;

если звезды светят тускло – быть оттепели;

расчирикались воробьи – к потеплению.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 декабря

1768 – в Лондоне учреждена Королевская Академия художеств.

1901 – в Стокгольме были вручены первые Нобелевские премии.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Кто родился 10 декабря

1821 – Николай Некрасов, поэт, прозаик, классик русской литературы.

1875 – Даниил Роздольский, украинский композитор.

1892 – Макс Гельман, украинский скульптор и педагог.

1901 – Михаил Румянцев (клоун Карандаш), советский цирковой артист.

1908 – Оливье Мессиан, французский композитор, органист, педагог.

1941 – Игорь Поклад, украинский композитор и опермейстер, автор более 150 песен.

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