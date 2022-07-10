10 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

10 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 10 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 10 июля
- День рыбака – во второе воскресенье июля во многих странах отмечается профессиональный праздник рыбаков.
- День Николы Теслы – проводится в честь дня рождения сербского ученого, "вдохновенного пророка электричества".
Именинники 10 июля
День ангела сегодня отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.
Какой сегодня церковный праздник
10 июля в православной церкви чтится память преподобного Сампсона, Странноприимца, праведной Иоанны мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.
Народный праздник
В народе 10 июля почитался Самсон Сеночный. Люди приметили, что в этот период часто шли дожди, а потому скошенное и заготовленное впрок сено намокало и загнивало.
Приметы на 10 июля:
- дождь на Самсона – оставшееся лето будет мокрым;
- если погода солнечная – она сохранится до самой осени;
- если сено зеленое – хорошо уродится гречиха, а если черное – пшеница.
Интересные и важные события в Украине и мире 10 июля
- 1878 – в Англии во время футбольного матча впервые вместо крика прозвучал звук свистка арбитра.
- 1964 – The Beatles выпустили альбом A Hard Day’s Night, давший старт битломании.
- 1968 – Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы Cream.
Кто родился 10 июля
- 1856 – Никола Тесла, сербский изобретатель, физик.
- 1918 – Джеймс Олдридж, английский писатель.
- 1920 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.
- 1980 – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.
- 1982 – Влад Яма, украинский танцор.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.