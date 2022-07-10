10 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

10 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 июля

День рыбака – во второе воскресенье июля во многих странах отмечается профессиональный праздник рыбаков.

– во второе воскресенье июля во многих странах отмечается профессиональный праздник рыбаков. День Николы Теслы – проводится в честь дня рождения сербского ученого, "вдохновенного пророка электричества".

Именинники 10 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

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Какой сегодня церковный праздник

Иоанна Мироносица / Фото: Pinterest

10 июля в православной церкви чтится память преподобного Сампсона, Странноприимца, праведной Иоанны мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

Народный праздник

В народе 10 июля почитался Самсон Сеночный. Люди приметили, что в этот период часто шли дожди, а потому скошенное и заготовленное впрок сено намокало и загнивало.

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Приметы на 10 июля:

дождь на Самсона – оставшееся лето будет мокрым;

если погода солнечная – она сохранится до самой осени;

если сено зеленое – хорошо уродится гречиха, а если черное – пшеница.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июля

1878 – в Англии во время футбольного матча впервые вместо крика прозвучал звук свистка арбитра.

1964 – The Beatles выпустили альбом A Hard Day’s Night, давший старт битломании.

1968 – Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы Cream.

Кто родился 10 июля

1856 – Никола Тесла, сербский изобретатель, физик.

1918 – Джеймс Олдридж, английский писатель.

1920 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.

1980 – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.

1982 – Влад Яма, украинский танцор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.