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Лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 июня, 10:40
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Узнайте, в какие дни лучше не заниматься ничем серьезным, а когда можно загадывать желания в июле-2022
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Какое влияние оказывает Луна на настроение, эмоции и поведение людей? Разные фазы Луны воздействуют на нас по-разному. Причем, на одних это отражается очень сильно, а другие могут даже не заметить смену очередной лунной фазы. Но в любом случае ее нельзя недооценивать.

В какие дни июля можно проявлять активность , когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Новолуние и полнолуние в июле-2022

Июльское полнолуние приходится практически на середину лета – 13 июля, в 21 час 38 минут . Оно пройдет под знаком Козерог , который серьезно влияет на жизнь и самочувствие людей. Это благоприятный период для наведения порядков, раскладывания по местам вещей и мыслей, а также всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Однако в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .

Новолуние в июле 2022 года пройдет 28-го числа, в 20 часов 56 минуты по киевскому времени. Оно будет под знаком Лев , который способствует активному, приподнятому и бодрому настроению. Появляется желание хвалить и получать комплименты. Поэтому не стоит скупиться на добрые слова для окружающих.

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В дни новолуния не нужно сразу же приступать к активным действиям – это время больше подходит для составления планов и загадывания желаний , а также благоприятно для получения приятных впечатлений.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июле-2022

  • В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 29 июля.
  • Подходящими днями в июле-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 3, 8, 12, 18, 19, 20, 30 июля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.
  • Однако в июле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 22, 25, 28, 31 июля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле-2022 в Украине. От лунных фаз зависит не только поведение людей, но и состояние волос, о котором вы можете узнать из календаря стрижек на июль-2022 и в зависимости от него выбирайте подходящий день для смены имиджа.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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