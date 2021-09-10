10 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 10 сентября

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) проводится под эгидой ВОЗ с целью поощрения деятельности людей по предотвращению суицида в мире.

Международный день гинекологического здоровья – проводится с целью профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения женских болезней.

Национальный день Гибралтара (Gibraltar National Day) – установлен в честь первого референдума о суверенитете, состоявшемся в 1967 году.

День учителя празднуется в Китае и Гонконге.

Именинники 10 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Макар, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

10 сентября в православной церкви чтится память преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, мученицы Шушаники, царицы Ранской. Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах усопших.

Народный праздник

В народе 10 сентября почитались Анна и Савва Скирдники. Обычно в это время у крестьян завершались работы в поле по сбору хлеба и вывозу снопов, которые собирали в скирды. Также в этот день благодарили Господа за урожай, устраивали праздники и ярмарки.

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Приметы на 10 сентября

на Скирдников важно успеть убрать хлеба с полей, пока не наступили холода;

Анне и Савве молятся об избавлении от пьянства;

нельзя свататься в день Анны и Саввы;

нельзя ходить в лес, чтобы не заблудиться;

много орехов и мало грибов – к снежной зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 сентября

1894 – в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде.

1960 – на конференции в Багдаде создана Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК.

1964 – Род Стюарт записал свой первый сингл Good Morning, Little Schoolgirl.

1996 – в ООН утвержден Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кто родился 10 сентября

1839 – Чарльз Сандерс Пирс, американский философ, логик, математик, основатель прагматизма.

1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, сценарист.

1933 – Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер, издатель.

1968 – Гай Ричи, английский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

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