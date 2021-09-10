10 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 10 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 10 сентября
- Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) проводится под эгидой ВОЗ с целью поощрения деятельности людей по предотвращению суицида в мире.
- Международный день гинекологического здоровья – проводится с целью профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения женских болезней.
- Национальный день Гибралтара (Gibraltar National Day) – установлен в честь первого референдума о суверенитете, состоявшемся в 1967 году.
- День учителя празднуется в Китае и Гонконге.
Именинники 10 сентября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Макар, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
10 сентября в православной церкви чтится память преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, мученицы Шушаники, царицы Ранской. Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах усопших.
Народный праздник
В народе 10 сентября почитались Анна и Савва Скирдники. Обычно в это время у крестьян завершались работы в поле по сбору хлеба и вывозу снопов, которые собирали в скирды. Также в этот день благодарили Господа за урожай, устраивали праздники и ярмарки.
Приметы на 10 сентября
- на Скирдников важно успеть убрать хлеба с полей, пока не наступили холода;
- Анне и Савве молятся об избавлении от пьянства;
- нельзя свататься в день Анны и Саввы;
- нельзя ходить в лес, чтобы не заблудиться;
- много орехов и мало грибов – к снежной зиме.
Интересные и важные события в Украине и мире 10 сентября
- 1894 – в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде.
- 1960 – на конференции в Багдаде создана Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК.
- 1964 – Род Стюарт записал свой первый сингл Good Morning, Little Schoolgirl.
- 1996 – в ООН утвержден Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Кто родился 10 сентября
- 1839 – Чарльз Сандерс Пирс, американский философ, логик, математик, основатель прагматизма.
- 1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, сценарист.
- 1933 – Карл Лагерфельд, немецкий модельер, фотограф, коллекционер, издатель.
- 1968 – Гай Ричи, английский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
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