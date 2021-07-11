11 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 11 июля? Всемирный день шоколада, День рыбака. Икона Божией Матери "Троеручица" – в православном календаре. Крапивное заговенье – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июля.
- Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) – вкуснейший праздник отмечают все сладкоежки и любители этого десерта.
- День рыбака – во многих странах во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник рыбаков.
- Всемирный день народонаселения (World Population Day) – праздник, учрежденный под эгидой ООН в 1989 году, своей целью имеет контроль над численностью людей на нашей планете.
- День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы – чтится в Европейском Союзе в память о кровавых событиях во время распада Югославии.
Какой сегодня праздник
11 июля в православной церкви наступает 3-е воскресенье после Пятидесятницы. Перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Чтится память преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".
В народе 11 июля в канун дня Петра и Павла проводилось Крапивное заговенье. Считалось, что с этого дня крапива теряет свои целебные свойства, а потому спешили напоследок сварить на обед блюда из листьев крапивы. Также это был последний день Петрова поста.
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Приметы на 11 июля
- если кукушка не кукует – к ранней зиме;
- последний день лечения крапивой;
- найти цветущее растение петров крест – к удаче.
Интересные и важные события в Украине и мире 11 июля
- 1925 – во Львове организовано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
- 1933 – в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.
- 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
- 1943 – кульминация Волынской трагедии противостояния украинского и польского народа.
- 1971 – первая постановка рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".
Кто родился 11 июля
- 1934 – Джорджо Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani.
- 1959 – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы Bon Jovi.
- 1969 – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.
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