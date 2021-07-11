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11 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 июля, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день шоколада, День рыбака, День народонаселения – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 июля

11 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 июля? Всемирный день шоколада, День рыбака. Икона Божией Матери "Троеручица" – в православном календаре. Крапивное заговенье – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июля.

Какой сегодня праздник

11 июля в православной церкви наступает 3-е воскресенье после Пятидесятницы. Перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Чтится память преподобного Ксенофонта Робейского, преподобного Павла, врача. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".

В народе 11 июля в канун дня Петра и Павла проводилось Крапивное заговенье. Считалось, что с этого дня крапива теряет свои целебные свойства, а потому спешили напоследок сварить на обед блюда из листьев крапивы. Также это был последний день Петрова поста.

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Приметы на 11 июля

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