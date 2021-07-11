11 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день шоколаду, День рибалки, День народонаселення – які ще значущі дати і важливі події в історію України та світу відзначаються 11 липня

11 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 11 липня? Всесвітній день шоколаду, День рибалки. Ікона Божої Матері "Троєручиця" – в православному календарі. Кропив'яні заговини – в народному календарі. Іменини святкують: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кир, Павло, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 11 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 11 липня.

Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day) – смачне свято відзначають усі ласуни і любителі цього десерту.

День рибалки – в багатьох країнах у другу неділю липня відзначається професійне свято рибалок.

Всесвітній день народонаселення (World Population Day) – свято, засноване під егідою ООН у 1989 році, має на меті контроль над кількістю людей на нашій планеті.

День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці – шанується в Європейському Союзі в пам'ять про криваві події під час розпаду Югославії.

Яке сьогодні свято

11 липня в православній церкві настає 3-тя неділя після П'ятидесятниці. Перенесення мощей мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана. Шанується пам'ять преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, лікаря. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".

У народі 11 липня в переддень дня Петра і Павла проводились Кропив'яні заговини. Вважалося, що від цього дня кропива втрачає свої цілющі властивості, а тому поспішали наостанок зварити на обід страви з листя кропиви. Також це був останній день Петрова поста.

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Прикмети на 11 липня

якщо зозуля не кує – до ранньої зими;

останній день лікування кропивою;

знайти квітучу рослину петрів хрест – на удачу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 липня

1925 – у Львові організовано Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО).

1933 – в Женеві прийнята міжнародна конвенція з контролю за наркотиками.

1941 – в ході Другої світової війни почалася оборона Києва.

1943 – кульмінація Волинської трагедії протистояння українського і польського народу.

1971 – перша постановка рок-опери "Ісус Христос – суперзірка".

Хто народився 11 липня

1934 – Джорджо Армані, італійський модельєр, фундатор компанії Armani.

1959 – Річі Самбора, американський гітарист, учасник рок-групи Bon Jovi.

1969 – Олег Гуцуляк, український письменник, філософ.

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