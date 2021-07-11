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11 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

11 липня, 07:25

Ольга Козачок

Всесвітній день шоколаду, День рибалки, День народонаселення – які ще значущі дати і важливі події в історію України та світу відзначаються 11 липня

11 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 11 липня? Всесвітній день шоколаду, День рибалки. Ікона Божої Матері "Троєручиця" – в православному календарі. Кропив'яні заговини – в народному календарі. Іменини святкують: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кир, Павло, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 11 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 11 липня.

Яке сьогодні свято

11 липня в православній церкві настає 3-тя неділя після П'ятидесятниці. Перенесення мощей мучеників, безсрібників та чудотворців Кира та Іоана. Шанується пам'ять преподобного Ксенофонта Робейського, преподобного Павла, лікаря. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".

У народі 11 липня в переддень дня Петра і Павла проводились Кропив'яні заговини. Вважалося, що від цього дня кропива втрачає свої цілющі властивості, а тому поспішали наостанок зварити на обід страви з листя кропиви. Також це був останній день Петрова поста.

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Прикмети на 11 липня

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