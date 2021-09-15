15 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 15 сентября

Международный день демократии (International Day of Democracy) был установлен ООН в 2007 году и приурочен к проведению первой международной конференции новых и восстановленных демократий.

Международный день распространения информации о лимфоме (World Lymphoma Awareness Day) – эта медицинская дата проводится с целью профилактики и борьбы с распространением опасного заболевания.

День HR-менеджера – свой профессиональный праздник каждую третью среду сентября отмечают специалисты по управлению персоналом.

Именинники 15 сентября

День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Какой сегодня церковный праздник

15 сентября в православной церкви чтится память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины, преподобного Иоанна постника, патриарха Константинопольского, мучеников 3628 в Никомидии.

Народный праздник

В народе 15 сентября отмечался день Мамонтия. Этого святого называли покровителем овец и коз. В этот день было положено с особым вниманием относиться к домашней скотине, чтобы не пропустить болезни, сглаз и другие напасти. Традиционно на стол в этот день подавали блюда из козьего молока. А вот идти на рынок рискованно – можно стать жертвой воров.

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Приметы на 15 сентября

обильная роса на Мамония – к теплу;

на Мамонтия нельзя выгонять поутру скотину на пастбище;

подходящее время убирать во дворе, в сараях и утепляться к зиме;

красный закат на Мамонтия – к скорым холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 сентября

1830 – в Англии открылась первая в мире междугородняя железнодорожная линия на паровой тяге.

1916 – произошло первое в истории мировых войн применение танков в бою: англичане на реке Сомме направили против немцев 49 танков Mark I.

1928 – английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин.

1971 – день рождения "Гринпис".

1997 – зарегистрирован домен Google.com.

Кто родился 15 сентября

1254 – Марко Поло, итальянский путешественник.

1789 – Джеймс Фенимор Купер, американский писатель.

1890 – Агата Кристи, английская писательница, автор детективных рассказов.

1894 – Жан Ренуар, французский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист.

1925 – Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино.

1946 – Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1977 – Том Харди, британский актер, продюсер, сценарист.

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