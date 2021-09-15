15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

15 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 15 вересня

Міжнародний день демократії (International Day of Democracy) був встановлений ООН у 2007 році і приурочений до проведення першої міжнародної конференції нових і відновлених демократій.

Міжнародний день поширення інформації про лімфому (World Lymphoma Awareness Day) – ця медична дата проводиться з метою профілактики та боротьби з поширенням небезпечного захворювання.

День HR-менеджера – своє професійне свято кожної третьої середи вересня відзначають фахівці з управління персоналом.

Іменинники 15 вересня

День ангела сьогодні відзначають Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.

Яке сьогодні церковне свято

15 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, мученика Маманта, батька його Феодота і матері Руфини, преподобного Іоанна посника, патріарха Царгородського, мучеників 3628 в Нікомидії.

Народне свято

У народі 15 вересня відзначався день Мамонтія. Цього святого називали покровителем овець і кіз. У цей день належало з особливою увагою ставитися до домашньої худоби, щоб не пропустити хворобу, пристріт та інші напасті. Традиційно на стіл у цей день подавали страви з козячого молока. А ось іти на ринок ризиковано – можна стати жертвою злодіїв.

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Прикмети на 15 вересня

рясна роса на Мамонтія – до тепла;

на Мамонтія не можна виганяти вранці худобу на пасовище;

слушний час прибирати у дворі, в сараях і утеплятися до зими;

червоний захід на Мамонтія – до швидких холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 вересня

1830 – в Англії відкрилася перша в світі міжміська залізнична лінія на паровій тязі.

1916 – відбулося перше в історії світових воєн застосування танків у бою: англійці на річці Соммі направили проти німців 49 танків Mark I.

1928 – англійський мікробіолог Александер Флемінг першим у світі виділив пеніцилін.

1971 – день народження "Грінпіс".

1997 – зареєстрований домен Google.com.

Хто народився 15 вересня

1254 – Марко Поло, італійський мандрівник.

1789 – Джеймс Фенімор Купер, американський письменник.

1890 – Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективних оповідань.

1894 – Жан Ренуар, французький кінорежисер, актор, продюсер, сценарист.

1925 – Кирило Лавров, радянський і російський актор театру і кіно.

1946 – Олівер Стоун, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1977 – Том Харді, британський актор, продюсер, сценарист.

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