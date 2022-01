16 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day) отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО в честь открытия в 1957 году в Ливерпуле клуба The Cavern, где начинали играть будущие битлы. А позже, 16 января 1964 года, журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде.