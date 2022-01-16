16 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 января

Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day) отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО в честь открытия в 1957 году в Ливерпуле клуба The Cavern, где начинали играть будущие битлы. А позже, 16 января 1964 года, журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде.

Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта – в 2022 году отмечает свой 10-летний юбилей. Праздник проводится с 2012 года в январское воскресенье по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) с целью повысить интерес людей к зимним видам спорта.

День ледовара – в середине зимы все заливщики льда на катках и ледовых аренах отмечают свой профессиональный праздник, который приурочен ко дню рождения американца Фрэнка Замбони, придумавшего ледовый комбайн.

Всемирный день религии (World Religion Day) – отмечается с 1950 года в третье воскресенье января по инициативе ООН с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и их использования для мира, а не раздора.

Именинники 16 января

День ангела сегодня отмечают: Василий, Гордей, Ирина.

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Какой сегодня церковный праздник

16 января в православной церкви чтится память пророка Малахии, мученика Гордия Каппадокийского, преподобной Женевьевы Парижской.

Народный праздник

В народе 16 января отмечался Гордеев день. Среди людей ходила легенда, что, возвращаясь с гулянья, проголодавшиеся ведьмы доят коров до смерти. Чтобы спастись от нечистой силы, люди просили домового уберечь домашний скот. Также в этот день было принято варить овсяную кашу на молоке, которую ели сами и кормили ею коров.

Приметы на 16 января

в этот день категорически нельзя хвастаться и гордиться, чтобы не сглазить себя и семью;

в Гордеев день знахари лечили припадочных больных и сводили сглаз и порчу с человека;

блюда, приготовленные из творога, принесут удачу в дом;

белые облака – к скорой вьюге;

иней на ветвях – погода будет ясной;

по погоде в этот день судили о том, каким будет март.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 января

1909 – экспедиция ирландца Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1919 – в Киеве была организована Украинская республиканская капелла.

1943 – в СССР учреждены воинские звания высшего командного состава: маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.

1957 – в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором начинали выступать участники группы The Beatles.

1969 – советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" осуществили первую пилотируемую стыковку на земной орбите.

Кто родился 16 января

1959 – Шаде Аду, британская певица, автор песен, лидер группы Sade.

1966 – Василий Попадюк, украинский скрипач.

1973 – Джози Дэвис, американская актриса кино и телевидения.

1974 – Кейт Мосс, британская супермодель и актриса.

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