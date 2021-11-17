17 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 17 ноября

Международный день студентов (International Students' Day) был организован в 1941 году на международной встрече студентов в Лондоне в память о чешских студентах-патриотах, казненных в 1939 году, и ежегодно проводится 17 ноября. В 2021 году праздник отмечает 80-летний юбилей. был организован в 1941 году на международной встрече студентов в Лондоне в память о чешских студентах-патриотах, казненных в 1939 году, и ежегодно проводится 17 ноября. В 2021 году праздник отмечает 80-летний юбилей.

Всемирный день географических информационных систем ГИС (Geographic Information Systems Day) – был учрежден в 1999 году по инициативе американских компаний и организаций с целью распространения современного географического знания о ГИС-технологиях среди непрофессионалов.

Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day) – проводится с 2009 года по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми с целью привлечения внимания и помощи людей и государств к проблемам семей с такими детьми, открытия перинатальных центров, профилактики и важности сохранения полного срока беременности.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, World COPD Day) – начиная с 2002 года, ежегодно отмечается в среду второй или третьей недели ноября по инициативе ВОЗ в и 2021 году выпадает на 17 ноября.

Именинники 17 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

17 ноября в православной церкви чтится память преподобного Иоаникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

Народный праздник

В народе 17 ноября отмечался Еремин день. По народным наблюдениям, в этот день лучше всего никуда не уходить и не уезжать, а оставаться дома. Без особой надобности не стоит выходить даже за ворота, потому что велика вероятность повстречать нечистую силу, которая ходит по домам и хочет всячески навредить, к примеру, украсть угли из печи. А потому лучше никого не впускать в свой дом и тем более – ни с кем не делиться огнем, чтобы вместе с ним не отдать свое счастье. Также в Еремин день нежелательно заниматься серьезными делами.

Приметы на 17 ноября

на Ерему нельзя ходить из дому;

на Ерему нельзя одалживать деньги – к нищете;

волнистые облака на небе – погода скоро ухудшится;

Интересные и важные события в Украине и мире 17 ноября

1804 – в Харькове открыт университет.

1869 – Суэцкий канал официально стал судоходным.

1966 – в ночь на 17 ноября зарегистрирован самый большой метеорный дождь группы Леонид.

1970 – первый в мире планетоход "Луноход-1", доставленный на Луну советской космической станцией "Луна-17", отправился в путешествие по спутнику Земли.

1978 – СССР сообщил об успешном испытании нейтронной бомбы.

2019 – первый официальный случай выявления инфицированного COVID-19 человека в Китае.

Кто родился 17 ноября

1749 – Николя Франсуа Аппер, французский изобретатель консервов.

1906 – Соитиро Хонда, японский промышленник и инженер, основатель одноименной компании Honda.

1944 – Дэнни де Вито, американский актер, режиссер, продюсер.

1965 – Руслана Писанка, украинская актриса и телеведущая.

1966 – Софи Марсо, французская киноактриса, кинорежиссер, певица.

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