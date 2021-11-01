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День студента-2021: дата, история и традиции молодежного праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 ноября, 14:25
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В 2021 году традиционный праздник молодежи Международный день студентов отмечает свой 80-летний юбилей.
Когда День студента в Украине и мире
Когда День студента в Украине и мире / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине ноября наступит Международный день студентовлюбимый праздник и значимая дата для молодежи многих стран, в том числе и Украины. Что это за день, какова его история, когда и как его празднуем, узнайте в нашей статье.

Международный день студентов: дата

Ежегодно Международный день студентов празднуется 17 ноября . В 2021 году эта дата выпадает на среду .

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Примечательно, что День студента отмечается в Украине дважды – 17 ноября и 25 января, в Татьянин день .

Международный День студентов: история праздника

Несмотря на юность, веселье и задор, с которыми ассоциируется молодежный и всеми любимый праздник студентов , он имеет далеко не праздничные предпосылки.

Основанием для современного Дня студентов всего мира стали трагические события времен Второй мировой войны, произошедшие в оккупированной нацистами Праге.

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28 октября 1939 года чешские студенты и преподаватели организовали демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства. Во время разгона немецкими оккупантами демонстрации студент-медик Ян Оплетал получил смертельное огнестрельное ранение и умер 11 ноября.

Похороны Яна Оплетала переросли в очередную акцию протеста. 17 ноября 1939 года более 1200 студентов Чехословакии было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили.

В память об этой молодежи спустя два года, в 1941 году , на Международной встрече студентов, боровшихся против нацизма, был провозглашен День студентов.

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В Украине День студента приобрел официальный статус согласно указу президента от 16 июня 1999 года . Дата была установлена на 17 ноября. Цель праздника – объединить студентов всего мира и отметить важную роль этой социальной группы в жизни и развитии общества.

День студента: традиции праздника

Современный День студента потерял траурную окраску и воспринимается как праздник молодости, активности, жизнерадостности, веселья и позитива. Студенчество во все времена считалось активной движущей силой, которая была способна даже на революции и смену государственного строя.

Нет особых устоявшихся традиций на День студента. Сценарий празднования может быть самым разным: музыка, танцы, дискотека, концерты, выступления, вечеринки – каждый молодежный коллектив отмечает его по-своему. Вот только в условиях карантинных ограничений важно соблюдать правила и избегать массового скопления людей.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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