18 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 18 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 18 августа

День ветеранов Вьетнама, или День Лонгтан, отмечает Австралия.

День пограничника празднуют в Азербайджане и Казахстане.

День Конституции отмечается в Индонезии.

Национальный день науки празднует Таиланд.

Именинники 18 августа

День ангела сегодня отмечают: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.

Какой сегодня церковный праздник

18 августа в православной церкви начинается предпразднество Преображения Господня. Чтится память мученика Евсигния, священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте, праведной Нонны, матери святого Григория Богослова.

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Народный праздник

В народе 18 августа почитали Евстигня Житника. Крестьяне по обычаю просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и ячменный хлеб для крепкого здоровья.

Приметы на 18 августа

нужно заклинать жнивье, чтобы нечистая сила не выгоняла с него скот;

какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;

от сырого лука здоровья прибавится.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 августа

1649 – Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.

1900 – день рождения термина "телевидение".

1991 – в Крыму на даче взят под домашний арест тогдашний президент СССР Михаил Горбачев.

Кто родился 18 августа

1824 – Пьер Мартен, французский металлург, создатель мартеновской печи.

1877 – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.

1933 – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.

1933 – Бэла Руденко, украинская оперная певица.

1952 – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор.

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