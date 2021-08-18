18 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 18 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 18 августа
- День ветеранов Вьетнама, или День Лонгтан, отмечает Австралия.
- День пограничника празднуют в Азербайджане и Казахстане.
- День Конституции отмечается в Индонезии.
- Национальный день науки празднует Таиланд.
Именинники 18 августа
День ангела сегодня отмечают: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.
Какой сегодня церковный праздник
18 августа в православной церкви начинается предпразднество Преображения Господня. Чтится память мученика Евсигния, священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте, праведной Нонны, матери святого Григория Богослова.
Народный праздник
В народе 18 августа почитали Евстигня Житника. Крестьяне по обычаю просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и ячменный хлеб для крепкого здоровья.
Приметы на 18 августа
- нужно заклинать жнивье, чтобы нечистая сила не выгоняла с него скот;
- какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;
- от сырого лука здоровья прибавится.
Интересные и важные события в Украине и мире 18 августа
- 1649 – Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.
- 1900 – день рождения термина "телевидение".
- 1991 – в Крыму на даче взят под домашний арест тогдашний президент СССР Михаил Горбачев.
Кто родился 18 августа
- 1824 – Пьер Мартен, французский металлург, создатель мартеновской печи.
- 1877 – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.
- 1933 – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.
- 1933 – Бэла Руденко, украинская оперная певица.
- 1952 – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор.
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