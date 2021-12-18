18 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 декабря

Международный день мигрантов (International Migrants Day) – проводится, начиная с 2000 года под эгидой ООН в честь принятия в 1990 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Международный день арабского языка – праздник для одного из шести официальных языков ООН отмечается в организации с 2010 года с целью укрепления межкультурного диалога и развития многоязычного мира.

День работников органов ЗАГСа – профессиональный праздник работников государственных органов регистрации актов гражданского состояния берет свою историю со времен СССР, и в постсоветское время многие страны продолжают отмечать праздник в этот день.

Именинники 18 декабря

День ангела сегодня отмечают: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

18 декабря в православной церкви чтится память преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.

Народный праздник

В народе 18 декабря отмечался Саввин день. Считалось, что святой Савва продолжает работу, которую начала Варвара – морозит воду в водоемах, укрепляет зимние дороги. Об этом дне была поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает".

Приметы на 18 декабря

на Савву нельзя работать;

в Саввин день запрещено ругаться, особенно тем, у кого есть лошади, чтобы на зимней дороге не было беды;

если посвататься в Саввин день – семья будет крепкой;

если в Саввин день огонь в печи красный и поленья трещат – к морозам;

дым из трубы уходит вверх – к морозу, а если стелется к земле – ждать снегопада.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 декабря

1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрифицированная железная дорога – метрополитен.

1892 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского "Щелкунчик".

1917 – в Киеве открылась Украинская государственная академия искусств.

1940 – утвержден "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.

1958 – запущен первый в мире спутник связи.

Кто родился 18 декабря

1856 – Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон.

1892 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.

1921 – Юрий Никулин, советский киноактер, клоун, телеведущий, директор Цирка на Цветном бульваре.

1943 – Кит Ричардс, английский певец, гитарист, участник рок-группы The Rolling Stones.

1946 – Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1963 – Брэд Питт, американский актер.

1964 – Стив Остин, американский реслер, киноактер.

1980 – Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица.

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