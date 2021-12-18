18 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 18 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 18 декабря
- Международный день мигрантов (International Migrants Day) – проводится, начиная с 2000 года под эгидой ООН в честь принятия в 1990 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
- Международный день арабского языка – праздник для одного из шести официальных языков ООН отмечается в организации с 2010 года с целью укрепления межкультурного диалога и развития многоязычного мира.
- День работников органов ЗАГСа – профессиональный праздник работников государственных органов регистрации актов гражданского состояния берет свою историю со времен СССР, и в постсоветское время многие страны продолжают отмечать праздник в этот день.
Именинники 18 декабря
День ангела сегодня отмечают: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
Какой сегодня церковный праздник
18 декабря в православной церкви чтится память преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.
Народный праздник
В народе 18 декабря отмечался Саввин день. Считалось, что святой Савва продолжает работу, которую начала Варвара – морозит воду в водоемах, укрепляет зимние дороги. Об этом дне была поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает".
Приметы на 18 декабря
- на Савву нельзя работать;
- в Саввин день запрещено ругаться, особенно тем, у кого есть лошади, чтобы на зимней дороге не было беды;
- если посвататься в Саввин день – семья будет крепкой;
- если в Саввин день огонь в печи красный и поленья трещат – к морозам;
- дым из трубы уходит вверх – к морозу, а если стелется к земле – ждать снегопада.
Интересные и важные события в Украине и мире 18 декабря
- 1890 – в Лондоне открылась первая в мире подземная электрифицированная железная дорога – метрополитен.
- 1892 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета Чайковского "Щелкунчик".
- 1917 – в Киеве открылась Украинская государственная академия искусств.
- 1940 – утвержден "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.
- 1958 – запущен первый в мире спутник связи.
Кто родился 18 декабря
- 1856 – Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон.
- 1892 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.
- 1921 – Юрий Никулин, советский киноактер, клоун, телеведущий, директор Цирка на Цветном бульваре.
- 1943 – Кит Ричардс, английский певец, гитарист, участник рок-группы The Rolling Stones.
- 1946 – Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1963 – Брэд Питт, американский актер.
- 1964 – Стив Остин, американский реслер, киноактер.
- 1980 – Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица.
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