20 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 августа: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 20 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 20 августа

Всемирный день комара (World Mosquito Day) – день борьбы с этими насекомыми, переносящими малярию, установлен в память об открытии британского доктора Рональда Росса.

Всемирный день лени (World Laziness Day) – неофициальный праздник всех лентяев, а также людей, которые хотят побороть стресс и синдром хронической усталости.

День святого Стефана I Иштвана – Венгрия отмечает национальный праздник в честь основателя государства.

День независимости отмечается в Сенегале и Эстонии.

Именинники 20 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

20 августа в православной церкви отмечается попразднство Преображения Господня. Чтится память преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Киево-Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах, мучеников Марина и Астерия, преподобного Ора, преподобномученицы Потамии, чудотворницы, преподобного Феодосия Нового, святителя Ерофея Венгерского, святого Стефана I, короля Венгрии, преподобной Феодоры Сихловской.

Народный праздник

В народе 20 августа почитался день Марины-Пимены. Хозяйки обязательно старались приготовить на угощение пироги и другие блюда с малиной, сбор которой постепенно завершался к этому периоду.

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Приметы на 20 августа

на Пимены лето поворачивает к осени;

если аисты готовятся к отлету – к ранней осени;

на Пимены-Марины – не ищи в лесу малины.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 августа

1634 – день рождения первого букваря.

1794 – на территории Речи Посполитой началось восстание Костюшко.

1913 – в Киеве открылась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.

1925 – гора Т. Шевченко в Каневе провозглашена государственным заповедником.

1953 – СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.

Кто родился 20 августа

1827 – Йозеф Штраус, австрийский композитор, дирижер, сын Иоганна Штрауса.

1939 – Валерий Шевчук, украинский писатель.

1974 – Эми Адамс, американская актриса.

1974 – Миша Коллинз, американский актер.

1992 – Деми Ловато, американская актриса, певица.

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