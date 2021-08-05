Преображение Господне: дата и история праздника

Народный праздник Яблочный Спас по церковному именуется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преображение, Джованни Беллини / Фото: Wikipedia

Праздник Преображения Господнего большинству людей более знаком под названием Яблочный Спас. Это знаменательная церковная дата, которая приходится на Второй Спас. Когда празднуем Преображение, какую историю и значение имеет этот христианский праздник, читайте в нашей статье.

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Преображение Господне: дата в 2021 году

Великий двунадесятый церковный праздник Преображения Господнего, который в народе называется Яблочный Спас, ежегодно отмечается летом, 19 августа .

В 2021 году этот праздник приходится на четверг .

Преображение Господне: история и значение

Полное название праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа . Он был установлен церковью в честь явления апостолам Божественного величия и славы Христа.

Иисус вместе со своими тремя учениками Иаковом, Иоанном и Петром поднялись на гору Фавор . Там во время молитвы апостолы увидели Христа в преображенном виде: Он весь светился, лицо Его просияло, а одежды стали белоснежными.

Апостолы увидели ветхозаветных пророков Илью и Моисея , которые разговаривали с Христом о Его близком исходе.

А затем свыше прозвучал Божий глас: " Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте ".

Преображение Господне показало людям, что в Иисусе соединились два естества – божественное и человеческое . Значение праздника заключается в том, чтобы напомнить людям о необходимости преображаться, духовно расти и меняться в лучшую сторону, чтобы вобрать в себя явление Божией благодати.

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