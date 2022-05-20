20 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

20 мая: какой сегодня праздник / Фото: pexels.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 мая

День банковских работников Украины – свой профессиональный праздник с 1991 года отмечают все работники банковской системы Украины.

Всемирный день метрологии (World Metrology Day) – проводится в честь подписания в Париже в 1875 году "Метрической Конвенции", на основе которой была создана Международная организация мер и весов.

проводится Всемирный день травматолога (World Traumatologist Day) – профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением ран и повреждений.

Всемирный день пчел (World Bee Day) – международный праздник пчеловодов, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

Именинники 20 мая

День ангела сегодня отмечают: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

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Какой сегодня церковный праздник

Жировицкая икона Божией Матери / Фото: Pinterest

20 мая в православной церкви отмечается упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Чтится память мученика Акакия, сотника, преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зинона Илкатского, Фадея Степанцмидского, Исе (Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Иисского, Мгвимского. Празднование Любецкой и Жировицкой иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 20 мая почитался Иван-бражник. Также день назывался Купальница, потому что в этот период крестьяне купали лошадей в речной воде и обливались сами, чтобы получить заряд сил и здоровья на весь год. На Купальницу приходился разгар сева.

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Приметы на 20 мая

на Купальницу вода в реке целебная;

пошел дождь – осень будет теплой;

в этот день нельзя пропускать сев;

домашние семена непригодны для посева, а лучший урожай – от украденных семян.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 мая

1498 – португальский мореплаватель Васко да Гама впервые попал в Индию из Европы, обогнув Африку.

1873 – день рождения джинсов: фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на производство брюк с заклепками на карманах.

1970 – премьера фильма The Beatles Let It Be.

2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.

Кто родился 20 мая

1734 – Антон Янша, пчеловод и художник словенского происхождения.

1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.

1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.

1944 – Джо Кокер, английский рок-певец.

1946 – Шер, американская певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.