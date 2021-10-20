20 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels
Какой народный и православный праздник у украинцев 20 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 20 октября
- Всемирный и Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы – отмечается с 2005 года с целью привлечения внимания к распространенному женскому онкологическому заболеванию, его ранней диагностике и лечению.
- Всемирный день профилактики остеопороза (World Osteoporosis Day) – еще одна медицинская дата, которая была организована ВОЗ в 1997 году с целью профилактики, диагностики и лечения остеопороза и метаболических заболеваний костей.
- Международный день поваров (International Chefs Day) – профессиональный праздник всех поваров и кулинаров был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.
- Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) – профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением, установлен в честь создания в 1961 году Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров.
- Международный день ленивца (International Sloth Day) – экологический праздник был организован в 2010 году по инициативе фонда AIUNAU с целью привлечь внимание к животному, которое обитает в лесах Центральной и Южной Америки.
Именинники 20 октября
День ангела сегодня отмечают: Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
20 октября в православной церкви чтится память мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия послушно, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Юлиана, пресвитера, и Кесария диакона, мученицы Пелагеи Тарсийской, мученика Полихрония, пресвитера.
Народный праздник
В народе 20 октября почитался Сергий Зимний. В этот период уже начинались первые морозы, а потому говорили, что Сергей зиму начинает. У женщин была традиция в этот день повязывать голову новым платком – тогда весь год голова болеть не будет.
Приметы на 20 октября
- если снег выпал на листья, зима еще не скоро наступит;
- теплая погода на Сергея продержится еще три недели;
- если на Сергия земля снегом покроется, то через месяц, к Матрене, зима установится.
Интересные и важные события в Украине и мире 20 октября
- 1818 – Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.
- 1868 – в Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.
- 1945 – женщины Франции впервые получили избирательное право.
- 1953 – в Америке вышел роман Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".
Кто родился 20 октября
- 1854 – Артюр Рембо, французский поэт, основоположник символизма.
- 1934 – Эдди Харрис, американский джазовый музыкант.
- 1949 – Валерий Борзов, украинский советский легкоатлет-спринтер.
- 1958 – Марк Кинг, английский музыкант, вокалист, бас-гитарист группы Level 42.
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