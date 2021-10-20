20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

20 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 20 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 20 жовтня

Всесвітній і Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози – відзначається з 2005 року з метою привернення уваги до поширеного жіночого онкологічного захворювання, його ранньої діагностики та лікування.

Всесвітній день профілактики остеопорозу (World Osteoporosis Day) – ще одна медична дата, яка була організована ВООЗ у 1997 році з метою профілактики, діагностики та лікування остеопорозу та метаболічних захворювань кісток.

Міжнародний день кухарів (International Chefs Day) – професійне свято всіх кухарів і кулінарів було засноване в 2004 році за ініціативою Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств.

Міжнародний день авіадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) – професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом, встановлене на честь створення в 1961 році Міжнародної федерації асоціацій авіаційних диспетчерів.

Міжнародний день лінивця (International Sloth Day) – екологічне свято було організоване в 2010 році з ініціативи фонду AIUNAU з метою привернути увагу до тварини, що машкає в лісах Центральної і Південної Америки.

Іменинники 20 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

20 жовтня в православній церкви шанується пам'ять мучеників Сергія і Вакха, преподобного Сергія Послушного, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Юліана, пресвітера, і Кесарія, диякона, мучениці Пелагеї Тарсійської, мученика Поліхронія, пресвітера.

Народне свято

У народі 20 жовтня шанувався Сергій Зимовий. В цей період вже починалися перші морози, а тому говорили, що Сергій зиму починає. У жінок була традиція у цей день пов'язувати голову новою хусткою – тоді весь рік голова боліти не буде.

Прикмети на 20 жовтня

якщо сніг випав на листя, зима ще не скоро настане;

тепла погода на Сергія протримається ще три тижні;

якщо на Сергія земля снігом вкриється, то через місяць, на Мотрону, зима встановиться.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 жовтня

1818 – Англія і Америка встановили кордон по 49-й паралелі між Канадою і США.

1868 – в Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.

1945 – жінки Франції вперше отримали виборче право.

1953 – в Америці вийшов роман Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".

Хто народився 20 жовтня

1854 – Артюр Рембо, французький поет, основоположник символізму.

1934 – Едді Харріс, американський джазовий музикант.

1949 – Валерій Борзов, український радянський легкоатлет-спринтер.

1958 – Марк Кінг, англійський музикант, вокаліст, бас-гітарист групи Level 42.

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