Изменить язык на: UA Перейти к новостям

21 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 июля, 07:25

Ольга Козачок

День хот-дога, явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 21 июля.

21 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 21 июля? День хот-дога. Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Прокопий Жнец – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Дмитрий, Николай, Прокофий, Федор.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Увидеть разнообразие настоящей женской красоты без ретуши, а не только идеальные лица и тела в медиа и рекламе, можно с помощью проекта #ПокажитеНас и бренда Dove.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июля.

Какой сегодня праздник

21 июля в православной церкви чтится память великомученика Прокопия. Проводится празднование Казанской иконы Божьей Матери.

Реклама

В народе 21 июля чествовался Прокопий Жнец. С этого дня было принято жать рожь и заготавливать сено для скота.

Приметы на 21 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 21 июля

Кто родился 21 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Именины в августе-2021: кого и когда поздравлять с днем ангела Выходные дни и праздники в августе 2021 года в Украине: подробный календарь Лучшие поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках
праздники приметы этот день в истории

Реклама