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21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

21 липня, 07:25

Ольга Козачок

День хот-дога, явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 липня.

21 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 21 липня? День хот-дога. Явище Казанської ікони Пресвятої Богородиці – в православному календарі. Прокопій Жнець – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Дмитро, Микола, Прокіп, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 липня.

Яке сьогодні свято

21 липня в православної церкви шанується пам'ять великомученика Прокопія. Проводиться святкування Казанської ікони Божої Матері.

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У народі 21 липня вшановували Прокопія Жнеця. З цього дня було прийнято жати жито і заготовляти сіно для худоби.

Прикмети на 21 липня

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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