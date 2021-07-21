21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

21 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке сьогодні свято, 21 липня? День хот-дога. Явище Казанської ікони Пресвятої Богородиці – в православному календарі. Прокопій Жнець – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Дмитро, Микола, Прокіп, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 липня.
- Національний день – святкується в Бельгії на честь річниці інавгурації Короля Леопольда I, засновника династії.
- Національний день хот-дога – в Америці кулінарне свято відзначається в третю середу липня.
- День працівників охорони здоров'я і медичної промисловості – святкують у Туркменістані.
- День свободи – відзначає Гуам.
Яке сьогодні свято
21 липня в православної церкви шанується пам'ять великомученика Прокопія. Проводиться святкування Казанської ікони Божої Матері.
У народі 21 липня вшановували Прокопія Жнеця. З цього дня було прийнято жати жито і заготовляти сіно для худоби.
Прикмети на 21 липня
- якщо до цього дня дозріла чорниця – жнива пройдуть добре;
- чорниця зріє під комарині пісні;
- на Прокопія працюють різні змови.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 липня
- 1613 – пройшла коронація Михайла Федоровича Романова, родоначальника династії на російському престолі.
- 1969 – американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця.
- 1983 – на антарктичній станції "Восток" була відзначена найнижча температура на Землі за всю історію спостереження -89,2 ° C.
Хто народився 21 липня
- 356 до н.е. – Олександр Македонський, цар Македонії, видатний полководець.
- 1899 – Ернест Хемінгуей, американський письменник.
- 1925 – Гліб Стриженов, радянський актор театру і кіно.
- 1948 – Михайло Задорнов, радянський і російський письменник-сатирик.
- 1951 – Робін Вільямс, американський актор, комік, сценарист.
- 1956 – Майкл Коннеллі, американський письменник, автор детективів.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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