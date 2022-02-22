22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений – проходит во многих странах в честь принятия в 1990 году правительством Англии "Хартии жертв преступлений" с целью обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий.

– проходит во многих странах в честь принятия в 1990 году правительством Англии "Хартии жертв преступлений" с целью обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий. День кошки – в Японии ежегодно проводится неофициальный праздник, посвященный домашним любимцам.

Именинники 22 февраля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон.

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Какой сегодня церковный праздник

22 февраля в православной церкви чтится память мученика Никифора из Антиохии Сирийской, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Важозерских, священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

Народный праздник

В народе 22 февраля отмечался день Панкратия. В конце зимы люди проверяли хозяйство, чинили инвентарь, готовились к весенним работам. Также в день Панкратия смотрели на погоду, пытаясь определить, насколько зима начинает слабеть и поворачивать на весну.

Приметы на 22 февраля

на Панкратия ночь темна – убегает прочь зима;

чем холодней последняя февральская неделя, тем теплее будет март;

мороз на Панкратия – последний в сезоне;

в этот день нельзя причинять никому зло и даже убивать домашних насекомых.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 февраля

1946 – американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин.

1966 – в СССР запущен спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1990 – английское правительство опубликовало "Хартию жертв преступлений".

2000 – в Украине отменено положение о смертной казни.

2014 – Верховная Рада отстранила 4-го президента Украины Виктора Януковича и назначила внеочередные выборы.

Кто родился 22 февраля

1732 – Джордж Вашингтон, американский военный и государственный деятель, первый президент США.

1788 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.

1806 – Лев Боровиковский, украинский поэт, баснописец, реформатор системы стихосложения.

1817 – Нильс Гаде, органист, скрипач, крупнейший датский композитор XIX века.

1819 – Джеймс Расселл Лоуэлл, американский поэт, эссеист, педагог.

1857 – Генрих Герц, немецкий физик, один из основоположников электродинамики.

1918 – Роберт Уодлоу, американец, самый высокий человек в истории, согласно Книге рекордов Гиннесса, достигший роста 272 см.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.