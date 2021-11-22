22 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 22 ноября

Международный день сыновей – неофициальный семейный праздник, который ежегодно отмечается 22 ноября и посвящен, всем сыновьям в мире, которыми, по сути, являются все мужчины.

Именинники 22 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

22 ноября в православной церкви чтится память мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолия Питера и Сосипа. Празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница".

Народный праздник

В народе 22 ноября почиталась Матрена Зимняя. Люди замечали, что с этого дня морозы становились все крепче, и приближалась зима. От разных зимних хворей заваривали лекарственные травы и коренья – считалось, что в этот день они обладают особой целебной силой. А сны на Матрену бывали вещими.

Приметы на 22 ноября

выпал иней – скоро ударят морозы;

а вот туман на Матрену – к оттепели;

если на Матрену пошел снег – май будет ненастным;

дождливый день на Матрену – к хорошему урожаю пшеницы.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 ноября

1906 – началась аграрная реформа Петра Столыпина.

1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.

1960 – Запорожский завод "Коммунар" (ныне "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".

1963 – в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.

Кто родился 22 ноября

1808 – Томас Кук, английский предприниматель, основавший первое в мире туристическое агентство.

1819 – Джордж Элиот, английская писательница.

1891 – Эдвард Бернейс, австрийско-американский ученый, крупный специалист по PR.

1928 – Николай Добронравов, советский поэт-песенник.

1967 – Марк Руффало, американский актер, продюсер.

1984 – Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица.

1996 – Хейли Бибер, американская модель.

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