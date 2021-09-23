23 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 23 сентября

Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages) проводится под эгидой ООН, начиная с 2017 года, с целью обратить внимание общества на проблемы глухих и слабослышащих людей.

Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми – был учрежден в 1999 году Всемирной Конференцией Коалиции против торговли людьми и Женской Конференции.

День государственного языка отмечается в Кыргызстане в честь принятия в 1989 году закона о языке.

Праздник осеннего равноденствия (Shu-bun-no Hi) в Японии , помимо осени, т акже приурочен памяти умерших предков.

Именинники 23 сентября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

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Какой сегодня церковный праздник

23 сентября в православной церкви чтится память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Киево-Печерського, в Дальних пещерах, апостолов от 70-х: Апелия, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы Греческой Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

Народный праздник

В народе 23 сентября почитались Петр и Павел Рябинники. Эту ягоду с давних пор наделяли чудодейственными свойствами, считалось, что рябина может избавить от многих болезней. Ее заготавливали в виде ягод, настоек, наливок, компотов, кваса. А ветками рябины украшали дом, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Приметы на 23 сентября

в этот день рябина впитывает силу солнца и становится оберегом;

в день Петра и Павла ветки рябины вешали под крышу дома – на счастье;

если веткой рябины нарисовать вокруг себя круг, то это избавит от плохих снов;

если рябина уродилась богато – осень будет сырой, а зима – суровой.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 сентября

1784 – французский король Людовик XVI приказал делать носовые платки не овальной, а квадратной формы, для экономии ткани.

1848 – американец Джон Куртис создал первую жевательную резинку.

1943 – в ходе Второй мировой войны фашистские захватчики начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе.

1999 – в Китае обнаружен самый древний из найденных музыкальных инструментов – флейта возрастом 9000 лет.

Кто родился 23 сентября

63 до н. э. – Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император, в честь которого получил свое название месяц в году.

1861 – Роберт Бош, немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Bosch.

1872 – Саломея Крушельницкая, украинская оперная певица, педагог.

1903 – Александр Ивченко, украинский советский авиаконструктор, создатель авиационных турбовинтовых двигателей, основатель Запорожского машиностроительного КБ "Прогресс".

1930 – Рэй Чарльз, американский певец и пианист, основатель стиля соул.

1938 – Роми Шнайдер, звезда австрийского, немецкого и французского кино.

1943 – Хулио Иглесиас, испанский певец, музыкант, автор песен.

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