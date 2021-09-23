23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

23 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 23 вересня

Міжнародний день жестових мов (International Day of Sign Languages) проводиться під егідою ООН, починаючи з 2017 року, з метою звернути увагу суспільства на проблеми глухих і слабочуючих людей.

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми – був заснований у 1999 році Всесвітньою Конференцією Коаліції проти торгівлі людьми і Жіночої Конференції.

День державної мови відзначається в Киргизстані на честь прийняття у 1989 році закону про мову.

Свято осіннього рівнодення (Shu-bun-no Hi) в Японії, окрім осені, також приурочене пам'яті померлих предків.

Іменинники 23 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

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Яке сьогодні церковне свято

23 вересня в православній церкві вшановується пам'ять мучениць Минодори, Митродори й Німфодори, преподобного Павла Послушного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, апостолів від 70-х: Апелія, Лукія і Климента, мученика Варипсава, благовірної цариці Грецької Пульхерії, святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.

Народне свято

У народі 23 вересня шанувалися Петро і Павло Горобинники. Цю ягоду з давніх-давен наділяли чудодійними властивостями, вважалося, що горобина може позбавити багатьох хвороб. Її заготовляли у вигляді ягід, настоянок, наливок, компотів, квасу. А гілками горобини прикрашали дім, щоб відлякати нечисту силу.

Прикмети на 23 вересня

в цей день горобина вбирає силу сонця і стає оберегом;

в день Петра і Павла гілки горобини вішали під дах будинку – на щастя;

якщо гілкою горобини намалювати навколо себе коло, то це позбавить від поганих снів;

якщо горобина вродила багато – осінь буде сирою, а зима – суворою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 вересня

1784 – французький король Людовик XVI наказав робити носові хустки не овальної, а квадратної форми, для економії тканини.

1848 – американець Джон Куртіс створив першу жувальну гумку.

1943 – в ході Другої світової війни фашистські загарбники почали ліквідацію єврейського гетто у Вільнюсі.

1999 – в Китаї виявлено найдавніший із знайдених музичних інструментів – флейта віком 9000 років.

Хто народився 23 вересня

63 до н.е. – Гай Юлій Цезар Октавіан Август, перший римський імператор, на честь якого отримав свою назву місяць у році.

1861 – Роберт Бош, німецький інженер, винахідник, засновник фірми Bosch.

1872 – Соломія Крушельницька, українська оперна співачка, педагог.

1903 – Олександр Івченко, український радянський авіаконструктор, творець авіаційних турбогвинтових двигунів, засновник Запорізького машинобудівного КБ "Прогрес".

1930 – Рей Чарльз, американський співак і піаніст, засновник стилю соул.

1938 – Ромі Шнайдер, зірка австрійського, німецького і французького кіно.

1943 – Хуліо Іглесіас, іспанський співак, музикант, автор пісень.

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