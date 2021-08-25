25 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 25 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 25 августа

День примирительного поцелуя (Kiss and Make up Day) проводится для того, чтобы люди, пребывающие в ссоре, поцеловались и простили друг друга.

проводится для того, чтобы люди, пребывающие в ссоре, поцеловались и простили друг друга. День солдата в Бразилии (Soldier's Day) – праздник отмечается в день рождения главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва.

– праздник отмечается в день рождения главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва. День освобождения во Франции – отмечается 25 августа в честь освобождения Парижа от фашистских захватчиков в 1944 году.

– отмечается 25 августа в честь освобождения Парижа от фашистских захватчиков в 1944 году. День независимости чествует Уругвай.

чествует Уругвай. День рождения консервной банки – в честь изобретения нового способа консервации продуктов.

Именинники 25 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Какой сегодня церковный праздник

25 августа в православной церкви чтится память мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними, священномученика Александра, епископа Команского, мучеников Памфила и Капитона.

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Народный праздник

В народе 25 августа чествовался Фотя Поветенный. В этот день было принято наводить порядки в хозпостройках.

Приметы на 25 августа

теплая погода – быть урожаю белых грибов;

дождь на Фотю сокращает бабье лето;

ранний иней – к урожаю озимых.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 августа

1604 – Лжедмитрий I с польско-украинским войском начал поход на Москву.

1609 – Галилео Галилей продемонстрировал телескоп.

1810 – в Англии запатентован способ консервации продуктов в жестянках.

1942 – в ходе Второй мировой войны фашисты уничтожили гетто в Меречевщине и Коссово.

Кто родился 25 августа

1819 – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого детективного агентства.

1924 – Павло Загребельный, украинский советский писатель.

1930 – Георгий Данелия, советский кинорежиссер, сценарист.

1930 – Шон Коннери, американский актер театра и кино.

1942 – Маргарита Терехова, советская и российская актриса театра и кино.

1970 – Клаудиа Шиффер, немецкая модель, актриса, общественный деятель.

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