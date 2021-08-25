25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

25 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 25 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 25 серпня
- День примирливого поцілунку (Kiss and Make up Day) проводиться для того, щоб люди, які перебувають у сварці, поцілувалися і пробачили одне одного.
- День солдата в Бразилії (Soldier's Day) – свято відзначається в день народження головнокомандувача армії Бразилії, маршала Луїса Альвеса де Ліма е Сільва.
- День визволення у Франції – відзначається 25 серпня на честь визволення Парижа від фашистських загарбників у 1944 році.
- День Незалежності вшановує Уругвай.
- День народження консервної банки – на честь винаходу нового способу консервації продуктів.
Іменинники 25 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
25 серпня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Фотія і Аникити та багатьох із ними, священномученика Олександра, єпископа Команського, мучеників Памфіла і Капітона.
Народне свято
У народі 25 серпня вшановували Фотю Повітяного. У цей день було прийнято наводити порядки у госпбудівлях.
Прикмети на 25 серпня
- тепла погода – бути врожаю білих грибів;
- дощ на Фотю скорочує бабине літо;
- ранній іній – до врожаю озимих.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 серпня
- 1604 – Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.
- 1609 – Галілео Галілей продемонстрував телескоп.
- 1810 – в Англії запатентовано спосіб консервації продуктів у бляшанках.
- 1942 – в ході Другої світової війни фашисти знищили гетто в Меречевщині і Косово.
Хто народився 25 серпня
- 1819 – Алан Пінкертон, американський сищик, засновник першого детективного агентства.
- 1924 – Павло Загребельний, український радянський письменник.
- 1930 – Георгій Данелія, радянський кінорежисер, сценарист.
- 1930 – Шон Коннері, американський актор театру і кіно.
- 1942 – Маргарита Терехова, радянська і російська актриса театру і кіно.
- 1970 – Клаудіа Шиффер, німецька модель, актриса, громадський діяч.
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