25 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 декабря

Рождество Христово у западных христиан – в Украине католическое Рождество стало государственным праздником и выходным днем, начиная с 2017 года.

– в Украине католическое Рождество стало государственным праздником и выходным днем, начиная с 2017 года. Обращение Елизаветы II к народам Содружества наций и Объединенного королевства – традиционно проводится в Великобритании 25 декабря.

Именинники 25 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр и Спиридон.

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Какой сегодня церковный праздник

Рождество Христово отмечается в церквях, пользующихся григорианским, новоюлианским календарями, в Японской православной церкви.

25 декабря в православной церкви чтится память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника.

Народный праздник

В народе 25 декабря отмечали Спиридонов день, который также называли Солнцеворот. Все заметнее день становился длиннее, а ночь убывала. Традиционно в этот период люди разжигали огонь и просили солнце светить ярче и защищать их от нечистой силы.

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Приметы на 25 декабря

со Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;

если на Спиридона солнечно – также ясными будут Святки и Новый год;

если ветер переменчивый – можно ждать хороший урожай;

чтобы куры хорошо неслись, их кормили зерном из правого рукава;

чтобы был хороший урожай, люди встряхивали яблони в саду;

на Спиридона нельзя работать.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 декабря

1946 – в СССР под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1969 – американец Артур Блессит отправился в самое продолжительное кругосветное путешествие пешком, преодолев за 29 лет 55 011 км.

1975 – в Киеве был открыт памятник Ивану Котляревскому.

1991 – отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР и распад Советского Союза.

Кто родился 25 декабря

1813 – Фридрих Вебер, немецкий поэт.

1878 – Луи Шевроле, американский автогонщик, основатель компании Chevrolet.

1887 – Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.

1895 – Григорий Веревка, украинский советский композитор, хоровой дирижер.

1925 – Карлос Кастанеда, американский писатель, мыслитель.

1938 – Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик, драматург.

1940 – Левон Оганезов, советский и российский пианист, композитор, актер.

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