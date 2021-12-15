Католическое Рождество-2021: дата и значение церковного праздника

Праздник Рождества Христова у западных христиан в 2021 году подарит украинцам целых три выходных дня подряд.

Католическое Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

Календарь праздников в декабре 2021 года преподнесет украинцам приятный сюрприз , и все благодаря католическому Рождеству. Что это за праздник, почему он выходной, какая у него история и значение, читайте в нашей статье.

Католическое Рождество-2021: когда празднуем

Рождество Христово у западных христиан, как и у восточных – праздник фиксированный и непереходящий. Он отмечается всегда в один и тот же день – 25 декабря .

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С 2017 года в Украине католическое Рождество стало официальным государственным праздником , пополнив список выходных дней.

В 2021 году этот день удачно выпадает на субботу. Согласно украинскому законодательству, праздничный день, приходящийся на выходные субботу или воскресенье, автоматически переносится на следующий за ними понедельник .

Таким образом, у украинцев в честь празднования католического Рождества будет три выходных дня подряд – с субботы, 25 декабря, по понедельник, 27 декабря .

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Примечательно, что у католиков празднование Рождества Христова длится восемь дней, образуя Октаву Рождества – с 25 декабря по 1 января.

Католическое Рождество: история и значение праздника

Рождество Христово – очень важный и значимый христианский праздник, который занимает второе место после Пасхи. Он связан с евангельской историей о рождении Сына Божьего в городе Вифлееме .

В тот год, когда родился Христос, по указанию императора Августа в Римской империи, в которую входила Иудея, проводилась перепись населения. Все жители Иудеи должны были явиться в тот город, где они родились. Потому будущие родители Иисуса, Иосиф и Дева Мария отправились в Вифлеем .

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Людей в городе было так много, что Марии и Иосифу не удалось попасть в гостиницу. И когда подошел срок родов, Мария родила сына Иисуса в пещере , в которой прятали домашний скот от непогоды.

По легенде, в этот самый момент на небе загорелась Вифлеемская звезда , которая указала пастухам, а также царям-волхвам путь к пещере, где Дева Мария родила Божественного Младенца. Они признали в новорожденном Царя Божьего и принесли дары: золото, ладан и смирну.

Впервые празднование Рождества Христова католиками 25 декабря упоминается в IV веке. Ученые предполагают, что это было приурочено к астрономическому событию – дню зимнего солнцестояния. Считается, что оно также символизирует возрождение и начало новой жизни.

По другой версии, Рождество Христово исчислялось западными христианами от даты праздника Боговоплощения или зачатия Божьего Сына, которое приходится на 25 марта.

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