25 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women) – проводится женщинами-активистками всего мира, начиная с 1981 года, так что в 2021 году День против насилия отмечает 40-летний юбилей. А в 1999 году ООН объявила эту дату Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

– проводится женщинами-активистками всего мира, начиная с 1981 года, так что в 2021 году День против насилия отмечает 40-летний юбилей. А в 1999 году ООН объявила эту дату Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. День благодарения в США (Thanksgiving Day) – государственный американский праздник, который насчитывает уже более 400 лет и ежегодно отмечается в США в четвертый четверг ноября в знак благодарности Всевышнему за дарованные плоды и помощь.

Именинники 25 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

25 ноября в православной церкви чтится память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила, постника, пророка Ахии. Празднование иконы Божией Матери "Милостивая".

Народный праздник

В народе 25 ноября почитался Иван Милостивый. Святому молились о здоровье и благополучии, а также о счастье в семье. Традиционно к этому времени завершался свадебный сезон в году. Девушкам и парням, которые не нашли себе пару, нужно было ждать до весны, потому что следующие свадьбы справляли уже с окончанием зимы – на Масленицу или на Красную горку.

Приметы на 25 ноября

после Ивана Милостивого нельзя играть свадьбы;

на Ивана все мужчины щедрые;

идет снег – к скорой оттепели;

воробьи расчирикались – также к потеплению;

дождливая погода продержится до Введения, 4 декабря.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 ноября

1795 – завершен третий раздел Речи Посполитой, в результате чего она прекратила существование как суверенное государство.

1867 – Альфред Нобель получил патент на динамит.

1905 – в Украине началась печататься первая легальная украиноязычная газета "Хлебороб".

1992 – в Украине издано постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов".

Кто родился 25 ноября

1666 – Джузеппе Гварнери, итальянский мастер скрипач.

1810 – Николай Пирогов, русский хирург, анатом, педагог.

1838 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.

1844 – Карл Бенц, немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения.

1925 – Нонна Мордюкова, советская киноактриса.

1972 – Алессандро Микеле, итальянский модельер.

1975 – Марина Одольская, украинская певица.

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