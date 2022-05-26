26 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

26 мая: какой сегодня праздник / Фото: wikipedia.org

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 26 мая

Всемирный день Линди-хоп – праздник, посвященный популярному афроамериканскому танцу, который появился в Нью-Йорке в 20-30-х годах прошлого столетия.

Именинники 26 мая

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

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Какой сегодня церковный праздник

Мученица Гликерия / Фото: Pinterest

26 мая в православной церкви чтится память мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, сторожа тюремного, мученика Александра Римского, святого Павсиакия, епископа Синадского, святого Георгия, исповедника, с супругой Ириной и детьми, преподобного Евфимия Иверского. Перенесение мощей преподобномученика Макария.

Католики 26 мая 2022 года отмечают Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения, которое совершилось на Масличной горе близ Вифании. Праздник приходится на сороковой день после Пасхи.

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Народный праздник

В народе 26 мая почиталась Лукерья Комарница. Считалось, что на Лукерью появляются комары, которых приносит теплый ветер.

Приметы на 26 мая

много комаров на Лукерью – к богатому урожаю ягод;

появилось много мошек – хорошо уродятся грибы;

начиная с Лукерьи и до дня летнего солнцестояния нельзя убивать комаров, потому что с одного убитого появится дюжина новых.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 мая

1648 – прошла битва с поляками под Корсунем под предводительством Богдана Хмельницкого.

1924 – начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Украине.

1938 – начато строительство первого автозавода "Фольксваген".

Кто родился 26 мая

1907 – Джон Уэйн, американский киноактер, король вестерна.

1926 – Майлз Дейвис, американский джазмен.

1947 – Александр Павловский, украинский кинорежиссер.

1964 – Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.