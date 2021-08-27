27 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 27 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 27 августа
- Всемирный день против искоренения видов проводится с 1970 года по инициативе британского психолога Ричарда Д. Райдера.
- День независимости празднуется в Молдове.
- День фармацевтов отмечается в Иране.
- День сала – неофициальный кулинарный праздник сегодня отмечается в Украине.
Именинники 27 августа
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
27 августа в православной церкви отмечается предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Завершение Успенского поста. Чтится память пророка Михея (из 12 пророков), священномученика Маркелла, епископа Апамейского. Перенесения мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.
Народный праздник
В народе 27 августа чествовался Михей Тиховей или Камнеклад. В этот день с особым уважением относились к строителям и каменщикам, им старались все угодить. А еще на Михея завершался Успенский пост, начинался осенний мясоед и пора свадеб.
Приметы дня:
- тихий ветер на Михея – осень принесет сухую и солнечную погоду;
- сильный ветер на Михея – к ненастью;
- ясный день на Михея, значит осень будет ветреной.
Интересные и важные события в Украине и мире 27 августа
- 1912 – Эдгар Райс Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях Тарзана.
- 1919 – в СССР принят декрет о национализации всего кинодела в стране.
- 1934 – запрещено уничтожать зеленые насаждения в 50-километровой зоне вокруг Киева.
- 1955 – в Англии опубликовано первое издание "Книги рекордов Гиннесса".
- 1959 – в СССР принято решение о награждении лучших выпускников школ медалями.
- 1977 – на Чернобыльской АЭС запущен в действие 1-й энергоблок.
Кто родился 27 августа
- 1856 – Иван Франко, украинский писатель.
- 1871 – Теодор Драйзер, американский писатель.
- 1877 – Чарльз Роллс, английский автомобилист, сооснователь компании "Роллс-Ройс".
- 1896 – Фаина Раневская, советская актриса.
- 1902 – Юрий Яновский, украинский писатель.
- 1941 – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино.
- 1983 – Джамала, украинская певица.
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