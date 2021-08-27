27 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 27 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 27 августа

Всемирный день против искоренения видов проводится с 1970 года по инициативе британского психолога Ричарда Д. Райдера.

День независимости празднуется в Молдове.

День фармацевтов отмечается в Иране.

День сала – неофициальный кулинарный праздник сегодня отмечается в Украине.

Именинники 27 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

27 августа в православной церкви отмечается предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Завершение Успенского поста. Чтится память пророка Михея (из 12 пророков), священномученика Маркелла, епископа Апамейского. Перенесения мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского.

Народный праздник

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В народе 27 августа чествовался Михей Тиховей или Камнеклад. В этот день с особым уважением относились к строителям и каменщикам, им старались все угодить. А еще на Михея завершался Успенский пост, начинался осенний мясоед и пора свадеб.

Приметы дня:

тихий ветер на Михея – осень принесет сухую и солнечную погоду;

сильный ветер на Михея – к ненастью;

ясный день на Михея, значит осень будет ветреной.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 августа

1912 – Эдгар Райс Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях Тарзана.

1919 – в СССР принят декрет о национализации всего кинодела в стране.

1934 – запрещено уничтожать зеленые насаждения в 50-километровой зоне вокруг Киева.

1955 – в Англии опубликовано первое издание "Книги рекордов Гиннесса".

1959 – в СССР принято решение о награждении лучших выпускников школ медалями.

1977 – на Чернобыльской АЭС запущен в действие 1-й энергоблок.

Кто родился 27 августа

1856 – Иван Франко, украинский писатель.

1871 – Теодор Драйзер, американский писатель.

1877 – Чарльз Роллс, английский автомобилист, сооснователь компании "Роллс-Ройс".

1896 – Фаина Раневская, советская актриса.

1902 – Юрий Яновский, украинский писатель.

1941 – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино.

1983 – Джамала, украинская певица.

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