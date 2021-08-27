27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 27 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 27 серпня

Всесвітній день проти викорінення видів проводиться з 1970 року з ініціативи британського психолога Річарда Д. Райдера.

День Незалежності святкується в Молдові.

День фармацевтів відзначається в Ірані.

День сала – неофіційне кулінарне свято сьогодні відзначається в Україні.

Іменинники 27 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

27 серпня в православній церкві відзначається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Завершення Успенського посту. Шанується пам'ять пророка Міхея (з 12 пророків), священномученика Маркела, єпископа Апамейского. Перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського.

Народне свято

У народі 27 серпня вшановували Михея Тиховія або Камнеклада. Цього дня з особливою повагою ставилися до будівельників і мулярів, їм намагалися всі догодити. А ще на Міхея завершувався Успенський піст, починався осінній м'ясоїд і час весіль.

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Прикмети дня:

тихий вітер на Міхея – осінь принесе суху і сонячну погоду;

сильний вітер на Міхея – до негоди;

ясний день на Міхея, значить, осінь буде вітряною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 серпня

1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував перше оповідання про пригоди Тарзана.

1919 – в СРСР прийнято декрет про націоналізацію всієї кіносправи в країні.

1934 – заборонено знищувати зелені насадження в 50-кілометровій зоні навколо Києва.

1955 – в Англії опубліковано перше видання "Книги рекордів Гіннесса".

1959 – в СРСР прийнято рішення про нагородження найкращих випускників шкіл медалями.

1977 – на Чорнобильській АЕС запущено в дію 1-й енергоблок.

Хто народився 27 серпня

1856 – Іван Франко, український письменник.

1871 – Теодор Драйзер, американський письменник.

1877 – Чарльз Роллс, англійський автомобіліст, співзасновник компанії "Роллс-Ройс".

1896 – Фаїна Раневська, радянська актриса.

1902 – Юрій Яновський, український письменник.

1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.

1983 – Джамала, українська співачка.

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