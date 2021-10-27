27 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 27 октября

Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2005 года в честь принятия в 1980 году "Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности".

Всемирный день трудотерапии – отмечается ежегодно 27 октября с целью повысить осведомленность людей о важности работы трудотерапевтов, улучшающих здоровье, обеспечивающих лечение, уход, реабилитацию, повышающих качество жизни людей.

Именинники 27 октября

День ангела сегодня отмечают: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.

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Какой сегодня церковный праздник

27 октября в православной церкви чтится память мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, преподобной Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах, мученика Сильвана, пресвитера Газского. Упокоение праведного Петра (Калнышевского) Многострадального.

Народный праздник

В народе 27 октября почиталась Параскева Пятница. Святую Параскеву люди считали покровительницей женской зимней работы, а также беременных женщин и рожениц. А еще святую называли Грязнухой – совпадало так, что в этот период обычно устанавливалась по-настоящему осенняя слякотная погода.

Приметы на 27 октября

на Параскеву Грязнуху не бывает сухо;

если на Параскеву мокро и грязно – зиму ждать через месяц;

на Параскеву шить можно, а стирать – нельзя;

нельзя на Параскеву купать детей – будут болеть;

кто на Параскеву смеется – весь год плачет;

беременным ни в коем случае нельзя расчесывать волосы по пятницам, иначе Параскева накажет.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 октября

1944 – в ходе Второй мировой войны от фашистов освобожден город Ужгород.

1959 – впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС "Луна-3".

1951 – впервые при лечении рака была применена радиация.

1984 – в СССР открыта Байкало-Амурская магистраль (БАМ), одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.

Кто родился 27 октября

1728 – Джеймс Кук, английский мореплаватель.

1782 – Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, композитор.

1811 – Айзек Зингер, американский изобретатель швейной машинки.

1855 – Иван Мичурин, русский советский ученый-биолог, селекционер, академик.

1913 – Отто Вихтерле, чешский химик, создавший солнечный клапан, силон и мягкие контактные линзы.

1944 – Николай Караченцов, советский актер театра и кино.

1978 – Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор.

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