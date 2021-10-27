27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

26 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне та православне свято в українців 27 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 27 жовтня
- Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (World Day for Audiovisual Heritage) проводиться під егідою ЮНЕСКО з 2005 року на честь прийняття у 1980 році "Рекомендації про охорону та збереження рухомих зображень та як механізм для підвищення загальної поінформованості про необхідність вжиття заходів для визнання важливості аудіовізуальних документів як невід'ємної частини національної ідентичності".
- Всесвітній день трудотерапії – відзначається щорічно 27 жовтня з метою підвищити поінформованість людей про важливість роботи працетерапевтів, які покращують здоров'я, забезпечують лікування, догляд, реабілітацію, підвищують якість життя людей.
Іменинники 27 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро, Парасковія.
Яке сьогодні церковне свято
27 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія, Келсія, преподобної Параскеви Сербської, преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, в Ближніх печерах, мученика Сильвана, пресвітера Газького. Упокоєння праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального.
Народне свято
У народі 27 жовтня вшановувалась Параскева П'ятниця. Святу Параскеву люди вважали покровителькою жіночої зимової роботи, а також вагітних жінок та породіль. А ще святу називали Грязнухою – збігалося так, що у цей період зазвичай встановлювалася по-справжньому осіння сльотава погода.
Прикмети на 27 жовтня
- на Параскеву Грязнуху не буває сухо;
- якщо на Параскеву мокро та брудно – зиму чекатиме через місяць;
- на Параскеву шити можна, а прати не можна;
- не можна на Параскеву купати дітей – хворітимуть;
- хто на Параскеву сміється – весь рік плаче;
- вагітним у жодному разі не можна розчісувати волосся по п'ятницях, інакше Параскєва покарає.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 27 жовтня
- 1944 – під час Другої світової війни від фашистів звільнено місто Ужгород.
- 1959 – вперше опубліковано зображення зворотного боку Місяця, отримане АМС "Місяць-3".
- 1951 – вперше при лікуванні раку було застосовано радіацію.
- 1984 – в СРСР відкрито Байкало-Амурську магістраль (БАМ), одну з найбільших залізничних магістралей у світі.
Хто народився 27 жовтня
- 1728 – Джеймс Кук, англійський мореплавець.
- 1782 – Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз, композитор.
- 1811 – Айзек Зінгер, американський винахідник швейної машинки.
- 1855 – Іван Мічурін, російський радянський вчений-біолог, селекціонер, академік.
- 1913 – Отто Віхтерле, чеський хімік, що створив сонячний клапан, силон та м'які контактні лінзи.
- 1944 – Микола Караченцов, радянський актор театру та кіно.
- 1978 – Ванесса Мей, британська скрипалька та композитор.
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