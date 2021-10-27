27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

26 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 27 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 27 жовтня

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (World Day for Audiovisual Heritage) проводиться під егідою ЮНЕСКО з 2005 року на честь прийняття у 1980 році "Рекомендації про охорону та збереження рухомих зображень та як механізм для підвищення загальної поінформованості про необхідність вжиття заходів для визнання важливості аудіовізуальних документів як невід'ємної частини національної ідентичності".

Всесвітній день трудотерапії – відзначається щорічно 27 жовтня з метою підвищити поінформованість людей про важливість роботи працетерапевтів, які покращують здоров'я, забезпечують лікування, догляд, реабілітацію, підвищують якість життя людей.

Іменинники 27 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро, Парасковія.

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Яке сьогодні церковне свято

27 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія, Келсія, преподобної Параскеви Сербської, преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, в Ближніх печерах, мученика Сильвана, пресвітера Газького. Упокоєння праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

Народне свято

У народі 27 жовтня вшановувалась Параскева П'ятниця. Святу Параскеву люди вважали покровителькою жіночої зимової роботи, а також вагітних жінок та породіль. А ще святу називали Грязнухою – збігалося так, що у цей період зазвичай встановлювалася по-справжньому осіння сльотава погода.

Прикмети на 27 жовтня

на Параскеву Грязнуху не буває сухо;

якщо на Параскеву мокро та брудно – зиму чекатиме через місяць;

на Параскеву шити можна, а прати не можна;

не можна на Параскеву купати дітей – хворітимуть;

хто на Параскеву сміється – весь рік плаче;

вагітним у жодному разі не можна розчісувати волосся по п'ятницях, інакше Параскєва покарає.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 27 жовтня

1944 – під час Другої світової війни від фашистів звільнено місто Ужгород.

1959 – вперше опубліковано зображення зворотного боку Місяця, отримане АМС "Місяць-3".

1951 – вперше при лікуванні раку було застосовано радіацію.

1984 – в СРСР відкрито Байкало-Амурську магістраль (БАМ), одну з найбільших залізничних магістралей у світі.

Хто народився 27 жовтня

1728 – Джеймс Кук, англійський мореплавець.

1782 – Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз, композитор.

1811 – Айзек Зінгер, американський винахідник швейної машинки.

1855 – Іван Мічурін, російський радянський вчений-біолог, селекціонер, академік.

1913 – Отто Віхтерле, чеський хімік, що створив сонячний клапан, силон та м'які контактні лінзи.

1944 – Микола Караченцов, радянський актор театру та кіно.

1978 – Ванесса Мей, британська скрипалька та композитор.

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