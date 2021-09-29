29 сентября: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

29 сентября: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 29 сентября

Всемирный день сердца (World Heart Day) организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, которую позже поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и др.

День отоларинголога – профессиональный праздник ЛОР-врачей, который создан в память Международной недели глухих, проводившейся Всемирной федерацией глухонемых в конце сентября 1951 года.

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction) – памятная дата проводится под эгидой ООН с целью поиска баланса между производством и потреблением продовольственных товаров в разных частях Земли.

День памяти трагедии Бабьего Яра – события дня связаны с началом массовых убийств фашистскими захватчиками начиная с 1941 года пленных – преимущественно евреев, цыган и людей других национальностей в киевском урочище Бабий Яр. По разным оценкам, число жертв превысило 60 тысяч человек.

Именинники 29 сентября

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Какой сегодня церковный праздник

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29 сентября в православной церкви чтится память великомученицы Евфимии Всехвальной, мученицы Севастьяны, мученицы Мелитины, мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника Египетского, мученицы Людмилы, княгини Чешской, мучеников братьев Иосифа и Исаака, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. Иконы Божией Матери, именуемой "Призри на смирение".

Народный праздник

В народе 29 сентября почиталась Ефимия. Люди продолжали делать заготовки на зиму, квасили капусту, а также делали другие соления. А еще была активная охота на дичь, особенно на птиц.

Приметы на 29 сентября

теплая и сухая погода на Ефимию – зима будет поздняя и мягкая;

если на Ефимию грянет гром – снега зимой не будет;

если птица за лето нагуляла много жира – это к морозной зиме;

в бане нельзя париться чужим веником – это к ссоре;

не стоит браться за новые дела – они обречены на провал.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 сентября

1650 – в Лондоне открыто первое в мире брачное агентство.

1829 – в Лондоне создана гражданская полиция, впоследствии – Скотланд-Ярд.

1916 – зафиксирован первый в мире миллиардер – Джон Рокфеллер.

1926 – Киево-Печерскую лавру закрыли и объявили музеем.

1941 – в ходе Второй мировой войны в Киеве фашистские захватчики начали массовые убийства пленных в Бабьем Яру.

Кто родился 29 сентября

1547 – Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель.

1571 – Микеланджело Караваджо, итальянский живописец.

1845 – Иван Карпенко-Карый, украинский писатель.

1866 – Михаил Грушевский, украинский историк, политик, общественный деятель, 1-й председатель Украинской Центральной Рады.

1976 – Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины.

1989 – Евгений Коноплянка, украинский футболист.

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