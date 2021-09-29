29 вересня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

29 вересня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 29 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 29 вересня

Всесвітній день серця (World Heart Day) організований у 1999 році з ініціативи Всесвітньої федерації серця, яку пізніше підтримали ВООЗ, ЮНЕСКО та ін.

День отоларинголога – професійне свято ЛОР-лікарів, створене на згадку про Міжнародний тиждень глухих, що проводився Всесвітньою федерацією глухонімих наприкінці вересня 1951 року.

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction) – пам'ятна дата проводиться під егідою ООН з метою пошуку балансу між виробництвом і споживанням продовольчих товарів у різних частинах Землі.

День пам'яті трагедії Бабиного Яру – події дня пов'язані з початком масових вбивств фашистськими загарбниками починаючи з 1941 року полонених – переважно євреїв, циган та людей інших національностей в київському урочищі Бабин Яр. За різними оцінками, кількість жертв перевищила 60 тисяч осіб.

Іменинники 29 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Людмила, Сергій.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

29 вересня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної, мучениці Севастіани, мучениці Мелітини, мучеників Віктора і Сосфена, преподобного Дорофея, пустинника Єгипетського, мучениці Людмили, княгині Чеської, мучеників братів Йосифа та Ісака, святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця. Ікони Божої Матері, званої "Зглянься на смирення".

Народне свято

У народі 29 вересня шанувалася Єфимія. Люди продовжували робити заготовки на зиму, квасили капусту, а також робили інші соління. А ще було активне полювання на дичину, особливо на птахів.

Прикмети на 29 вересня

тепла і суха погода на Єфимію – зима буде пізня і м'яка;

якщо на Єфимію вдарить грім – снігу взимку не буде;

якщо птиця за літо нагуляла багато жиру – це до морозної зими;

в лазні не можна паритися чужим віником – це до сварки;

не варто братися за нові справи – вони приречені на провал.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 вересня

1650 – в Лондоні відкрито перше в світі шлюбне агентство.

1829 – в Лондоні створена цивільна поліція, згодом – Скотланд-Ярд.

1916 – зафіксовано перший у світі мільярдер – Джон Рокфеллер.

1926 – Києво-Печерську лавру закрили й оголосили музеєм.

1941 – під час Другої світової війни в Києві фашистські загарбники почали масові вбивства полонених в Бабиному Яру.

Хто народився 29 вересня

1547 – Мігель де Сервантес Сааведра, іспанський письменник.

1571 – Мікеланджело Караваджо, італійський живописець.

1845 – Іван Карпенко-Карий, український письменник.

1866 – Михайло Грушевський, український історик, політик, громадський діяч, 1-й голова Української Центральної Ради.

1976 – Андрій Шевченко, український футболіст, тренер збірної України.

1989 – Євген Коноплянка, український футболіст.

Реклама

Дивіться відео, куди піти з дітьми: розповідають мами-блогери

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.