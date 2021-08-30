30 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 30 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 30 августа
- Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводится с 2010 года под эгидой ООН с целью предотвратить насильственные похищения, аресты и задержания людей.
- Международный день Каберне Совиньон проводится 30 августа в честь одного из самых известных сортов винограда в мире.
- День Конституции в Казахстане , которая была принята в 1995 году, ежегодно отмечается 30 августа и является государственным праздником и выходным днем.
- День архивиста в Кыргызстане профессиональный праздник отмечается с 1993 года.
- День победы в Турции (Victory Day) – государственный праздник в честь победы над греческими оккупантами в ходе войны за независимость страны в 1922 году.
Именинники 30 августа
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
Какой сегодня церковный праздник
30 августа в православной церкви чтится память мученика Мирона, пресвитера, преподобного Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Павла, Иулиании и др., мучеников Фирса, Левкия, Короната и воинов их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Празднование Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.
Народный праздник
В народе 30 августа почитался Мирон-ветрогон и отмечались Вдовьи помочи. В этот период близились к завершению полевые работы, крестьяне косили сено, заготавливали дрова и общими силами помогали вдовам.
Приметы на 30 августа
- туман и роса с утра принесут днем хорошую погоду;
- на Мирона деревья начинают сбрасывать листья;
- на Мирона дуют осенние ветра;
- в этот день ни в коем случае нельзя отказать вдове в помощи;
- в день Мирона на вдовий двор хоть щепку кинь.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 августа
- 1901 – англичанин Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
- 1963 – между руководством стран СССР и США установлена "горячая линия" прямой телефонной связи.
- 1968 – вышел сингл Hey Jude группы The Beatles, занявший первое место во всех хит-парадах.
- 1991 – в Украине запрещена Коммунистическая партия.
Кто родился 30 августа
- 1860 – Исаак Левитан, русский художник.
- 1937 – Лариса Кадочникова, украинская актриса театра и кино.
- 1972 – Кэмерон Диас, американская актриса, топ-модель.
Смотрите видео об Украине, которая удивляет:
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе-2021.