30 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 30 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 30 августа

Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) – проводится с 2010 года под эгидой ООН с целью предотвратить насильственные похищения, аресты и задержания людей.

Международный день Каберне Совиньон проводится 30 августа в честь одного из самых известных сортов винограда в мире.

День Конституции в Казахстане , которая была принята в 1995 году, ежегодно отмечается 30 августа и является государственным праздником и выходным днем.

День архивиста в Кыргызстане профессиональный праздник отмечается с 1993 года.

День победы в Турции (Victory Day) – государственный праздник в честь победы над греческими оккупантами в ходе войны за независимость страны в 1922 году.

Именинники 30 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Какой сегодня церковный праздник

30 августа в православной церкви чтится память мученика Мирона, пресвитера, преподобного Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Павла, Иулиании и др., мучеников Фирса, Левкия, Короната и воинов их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Празднование Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 30 августа почитался Мирон-ветрогон и отмечались Вдовьи помочи. В этот период близились к завершению полевые работы, крестьяне косили сено, заготавливали дрова и общими силами помогали вдовам.

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Приметы на 30 августа

туман и роса с утра принесут днем хорошую погоду;

на Мирона деревья начинают сбрасывать листья;

на Мирона дуют осенние ветра;

в этот день ни в коем случае нельзя отказать вдове в помощи;

в день Мирона на вдовий двор хоть щепку кинь.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 августа

1901 – англичанин Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.

1963 – между руководством стран СССР и США установлена "горячая линия" прямой телефонной связи.

1968 – вышел сингл Hey Jude группы The Beatles, занявший первое место во всех хит-парадах.

1991 – в Украине запрещена Коммунистическая партия.

Кто родился 30 августа

1860 – Исаак Левитан, русский художник.

1937 – Лариса Кадочникова, украинская актриса театра и кино.

1972 – Кэмерон Диас, американская актриса, топ-модель.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе-2021.