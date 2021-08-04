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4 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 августа, 07:25

Ольга Козачок

День одиноких работающих женщин, День рождения шампанского – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 4 августа.

День шампанского. Фото Pixabay

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 4 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 4 августа

Именинники 4 августа

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Корней, Мария, Михаил.

Какой сегодня церковный праздник

4 августа в православной церкви чтится память Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.

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В народе 4 августа почиталась Мария Ягодница. У женщин в этот день была традиция умываться утренней росой для красоты и здоровья. Также люди собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму.

Приметы на 4 августа

Интересные и важные события в Украине и мире 4 августа

Кто родился 4 августа

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