4 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День шампанского. Фото Pixabay
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 4 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 4 августа
- День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) отмечается с 2006 года с целью обратить внимание общества на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни.
- День рождения шампанского – неофициальный праздник почитателей этого напитка отмечается в день изобретения шампанского в 1668 году французским монахом Пьером Периньоном в Шампани.
- День конституции – празднуют Острова Кука.
- День инженера – празднуется в Австралии.
- День матери – чествуется в Словакии.
Именинники 4 августа
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Корней, Мария, Михаил.
Какой сегодня церковный праздник
4 августа в православной церкви чтится память Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.
В народе 4 августа почиталась Мария Ягодница. У женщин в этот день была традиция умываться утренней росой для красоты и здоровья. Также люди собирали ягоды и заготавливали из них варенья на зиму.
Приметы на 4 августа
- на Марию Ягодницу нельзя работать в поле, чтобы не ударила молния;
- нельзя делать серьезную работу, потому что святая Мария за непочтение побьет градом или ударит молнией;
- гроза в этот день предвещает богатый сбор сена.
Интересные и важные события в Украине и мире 4 августа
- 1687 – Иван Мазепа стал гетманом Левобережья.
- 1777 – в Лондоне открыт первый в мире цирк Астлей.
- 1934 – на Украинской "Криворожстали" запущена первая доменная печь.
- 1962 – южноафриканского лидера Нельсона Манделу посадили в тюрьму на 28 лет.
Кто родился 4 августа
- 1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра.
- 1901 – Луи Армстронг, американский джазмен, трубач, композитор.
- 1961 – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США.
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