4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День самотніх працюючих жінок, День народження шампанського – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 серпня.

4 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, якt народнt і православне свято в українців 4 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Яке сьогодні свято, 4 серпня

День самотніх працюючих жінок (Single Working Women's Day) відзначається з 2006 року з метою звернути увагу суспільства на право кожної жінки самостійно вибирати свій шлях у житті.

День народження шампанського – неофіційне свято шанувальників цього напою відзначається в день винаходу шампанського у 1668 році французьким ченцем П'єром Періньон у Шампані.

День Конституції – святкують Острови Кука.

День інженера – святкується в Австралії.

День матері – вшановується у Словаччині.

Іменинники 4 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Корній, Марія, Михайло.

Який сьогодні церковне свято

4 серпня в православній церкві шанується пам'ять Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Перенесення мощей священномученика Фоки.

Реклама

У народі 4 серпня шанувалася Марія ягідниця. У жінок в цей день була традиція вмиватися ранковою росою для краси і здоров'я. Також люди збирали ягоди і заготовляли з них варення на зиму.

Прикмети на 4 серпня

на Марію ягідницю не можна працювати в полі, щоб не вдарила блискавка;

не можна виконувати серйозну роботу, тому що свята Марія за неповагу поб'є градом або вдарить блискавкою;

гроза в цей день віщує багатий збір сіна.

Цікаві і важливі події в Україні та 4 серпня

1687 – Іван Мазепа став гетьманом Лівобережжя.

1777 – в Лондоні відкрито перший у світі цирк Астлей.

1934 – на Українській "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.

1962 – південноафриканського лідера Нельсона Манделу посадили до в'язниці на 28 років.

Хто народився 4 серпня

1854 – Марія Заньковецька, українська актриса театру.

1901 – Луї Армстронг, американський джазмен, трубач, композитор.

1961 – Барак Обама, американський політик, 44-й президент США.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси у 2021 році в Україні.