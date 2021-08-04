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4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

4 серпня, 07:25

Ольга Козачок

День самотніх працюючих жінок, День народження шампанського – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 серпня.

4 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, якt народнt і православне свято в українців 4 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 4 серпня

Іменинники 4 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Корній, Марія, Михайло.

Який сьогодні церковне свято

4 серпня в православній церкві шанується пам'ять Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Перенесення мощей священномученика Фоки.

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У народі 4 серпня шанувалася Марія ягідниця. У жінок в цей день була традиція вмиватися ранковою росою для краси і здоров'я. Також люди збирали ягоди і заготовляли з них варення на зиму.

Прикмети на 4 серпня

Цікаві і важливі події в Україні та 4 серпня

Хто народився 4 серпня

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