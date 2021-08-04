4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

4 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, якt народнt і православне свято в українців 4 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 4 серпня
- День самотніх працюючих жінок (Single Working Women's Day) відзначається з 2006 року з метою звернути увагу суспільства на право кожної жінки самостійно вибирати свій шлях у житті.
- День народження шампанського – неофіційне свято шанувальників цього напою відзначається в день винаходу шампанського у 1668 році французьким ченцем П'єром Періньон у Шампані.
- День Конституції – святкують Острови Кука.
- День інженера – святкується в Австралії.
- День матері – вшановується у Словаччині.
Іменинники 4 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Корній, Марія, Михайло.
Який сьогодні церковне свято
4 серпня в православній церкві шанується пам'ять Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Перенесення мощей священномученика Фоки.
У народі 4 серпня шанувалася Марія ягідниця. У жінок в цей день була традиція вмиватися ранковою росою для краси і здоров'я. Також люди збирали ягоди і заготовляли з них варення на зиму.
Прикмети на 4 серпня
- на Марію ягідницю не можна працювати в полі, щоб не вдарила блискавка;
- не можна виконувати серйозну роботу, тому що свята Марія за неповагу поб'є градом або вдарить блискавкою;
- гроза в цей день віщує багатий збір сіна.
Цікаві і важливі події в Україні та 4 серпня
- 1687 – Іван Мазепа став гетьманом Лівобережжя.
- 1777 – в Лондоні відкрито перший у світі цирк Астлей.
- 1934 – на Українській "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.
- 1962 – південноафриканського лідера Нельсона Манделу посадили до в'язниці на 28 років.
Хто народився 4 серпня
- 1854 – Марія Заньковецька, українська актриса театру.
- 1901 – Луї Армстронг, американський джазмен, трубач, композитор.
- 1961 – Барак Обама, американський політик, 44-й президент США.
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