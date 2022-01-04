4 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 января: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 4 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 4 января

Всемирный день тяготения или День Ньютона (Newton Day) – проводится в день рождения великого английского ученого XVII века, физика, математика, астронома и всемирно признанного гения Исаака Ньютона.

Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day) – отмечается, начиная с 2019 года под эгидой ООН в честь дня рождения французского тифлопедагога Луи Брайля, изобретателя шрифта для слепых.

День хит-парада проводится 4 января в честь того, что в этот день в 1936 году американский журнал Billboard впервые опубликовал перечень грампластинок, которые пользовались наибольшей популярностью. Первый хит-парад возглавил скрипач Джо Венути.

Именинники 4 января

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Дмитрий, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

4 января в православной церкви чтится память великомученицы Анастасии Узорешительницы, мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и других.

Народный праздник

В народе 4 января отмечался Настасьин день, а саму святую называли Узорешительницей. Считалось, что святая Анастасия всегда стремилась облегчить жизнь узникам, попавшим в тюрьму за свою веру. Беременные молились святой о здоровье для себя и ребенка и о благополучном разрешении от уз бремени. А еще вышивали полотенца, которые во время родов служили оберегом. В этот день было положено прославлять свой род, особенно матерей.

Приметы на 4 января

в Настасьин день беременным положено есть постную кашу, чтобы не заболеть;

в этот день ни в коем случае нельзя бить и обижать животных;

также в Настасьин день нельзя ходить по дому босиком – к нищете;

Настасьин день – начало подготовки продуктов к Рождественскому застолью;

погода на Настасьин день показывала, каким будет октябрь.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 января

1919 – Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.

1959 – "Луна-1" стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.

1970 – The Beatles в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be.

1985 – в Англии первая в мире суррогатная мать родила девочку.

2004 – американский марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.

Кто родился 4 января

1643 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ.

1809 – Луи Брайль, французский преподаватель, изобретатель шрифта для слепых.

1934 – Зураб Церетели, советский, грузинский и российский скульптор, живописец.

1942 – Джон Маклафлин, английский гитарист-виртуоз, композитор.

1950 – Виталий Лазаренко, украинский композитор, поэт, художник.

1963 – Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист группы Rammstein.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.