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5 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 августа, 07:25

Ольга Козачок

Международный день светофора, иконы Божией Матери Почаевская и Всех скорбящих радость – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 августа.

5 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 5 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 5 августа

Именинники 5 августа

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

5 августа в православной церкви празднуется чудотворная Почаевская икона Божьей Матери, а также икона Божией Матери "Всех скорбящих радость". Чтится память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского.

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В народе 5 августа почитался Трофим Бессонник. На этот период как раз приходился разгар страды, а потому крестьянам некогда было спать. Также в это время собирали калину, малину и другие ягоды и заготавливали варенье на зиму.

Приметы на 5 августа

Интересные и важные события в Украине и мире 5 августа

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