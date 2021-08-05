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5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

5 серпня, 07:25

Ольга Козачок

Міжнародний день світлофора, ікони Божої Матері Почаївська та Всіх скорботних радість – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 серпня.

5 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 5 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 5 серпня

Іменинники 5 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір.

Який сьогодні церковне свято

5 серпня у православній церкві святкується чудотворна Почаївська ікона Божої Матері, а також ікона Божої Матері "Всіх скорботних радість". Шанується пам'ять мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13 мучеників, священномученика Аполлінарія, єпископа Равенійского.

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У народі 5 серпня шанувався Трохим Безсонник. На цей період саме припадав розпал жнив, а тому селянам ніколи було спати. Також у цей час збирали калину, малину та інші ягоди і заготовляли варення на зиму.

Прикмети на 5 серпня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 серпня

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