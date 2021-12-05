5 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 5 декабря

День работников статистики Украины – профессиональный праздник был установлен в 2002 году в честь проведенной в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения.

Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development) или День волонтера, проводится под эгидой ООН, начиная с 1985 года, в честь людей, которые тратят свое свободное время и силы на благо общества.

Всемирный день почв (World Soil Day) – проводится ежегодно с 2002 года под эгидой ООН с целью напомнить людям о важности почвенных ресурсов и сохранении экосистем на Земле.

День ниндзя (Day of the Ninja) – неофициальный оригинальный и популярный во многих странах праздник приурочен к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма "Последний самурай".

Именинники 5 декабря

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

В 2021 году западные христиане 5 декабря отмечают второе воскресенье Адвента – это время ожидания Рождества Христова.

5 декабря в православной церкви отмечается попразднство Введение во храм Пресвятой Богородицы. Чтится память апостолов от 70-х: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского, мучеников Кикилии (Цецилии), Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия, мученика Прокопия, чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Исмаильтянина, праведного Михаила, воина, болгарина.

Народный праздник

В народе 5 декабря отмечался Прокопьев день. По народным наблюдениям, с Прокопия устанавливались прочные санные дороги, которые стояли до самой весны. Их сообща укатывали, чтобы можно было безопасно и свободно передвигаться, а затем для работников устраивали угощение и всеобщее празднество.

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Приметы на 5 декабря:

пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает;

прокладывать путь на Прокопа можно, а отправляться в дальнюю дорогу еще нельзя;

если ночь темная – будут снегопады;

тепло на Прокопа – к снежной затяжной зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 декабря

1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.

1848 – американский президент Джеймс Полк подтвердил нахождение золота в Калифорнии, что послужило стартом золотой лихорадки.

1854 – американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.

1917 – открылась Украинская академия искусств.

1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года.

2001 – стартовала первая Всеукраинская перепись населения.

Кто родился 5 декабря

1803 – Федор Тютчев, русский поэт, публицист.

1820 – Афанасий Фет, русский поэт, переводчик.

1890 – Фриц Ланг, немецкий и американский кинорежиссер и сценарист.

1901 – Уолт Дисней, американский кинорежиссер мультипликатор, продюсер, художник.

1903 – Йоханнес Хестерс, голландский актер, певец, был старейшим действующим актером в истории.

1931 – Григор Тютюнник, украинский писатель.

1945 – Нина Русланова, советская и российская актриса театра и кино.

1966 – Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

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