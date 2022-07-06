6 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

6 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 июля

Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) – более сотни лет в мире ежегодно отмечается неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник в честь поцелуя. – более сотни лет в мире ежегодно отмечается неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник в честь поцелуя.

День рождения Далай-ламы XIV – празднуют буддисты Тибета, которые почитают Далай-ламу как земное воплощение Будды Сострадания.

Именинники 6 июля

День ангела сегодня отмечают: Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Агриппина Римская / Фото: Pinterest

6 июля в православной церкви чтится память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мученицы Агриппины Римской, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Юлиании.

Народный праздник

В народе 6 июля в канун праздника Ивана Купала, отмечался день Аграфены Купальницы. В этот день обязательным ритуалом считалось попариться в бане и выкупаться в реке. Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов.

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Приметы на 6 июля

купание на Аграфену даст здоровье и омоложение;

если на Аграфену посеять репу – она хорошо уродится;

на Аграфену Купальницу хорошо заготавливать банные веники на весь год.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июля

1885 – впервые человек получил вакцину против бешенства.

1957 – встретились будущие создатели The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни.

1973 – у группы Queen вышел первый сингл Keep Yourself Alive.

1958 – в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины ВДНХ.

2005 – Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Кто родился 6 июля

1887 – Марк Шагал, художник-авангардист еврейско-белорусского происхождения.

1925 – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.

1935 – Тензин Гьяцо, 14-й Далай-лама, духовный лидер буддистов.

1946 – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.