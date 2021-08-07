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7 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 августа, 07:25

Ольга Козачок

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, День маяка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 августа.

7 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 7 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 7 августа

Именинники 7 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Макар, Николай.

Какой сегодня церковный праздник

7 августа в православной церкви отмечается Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Чтится память святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенской дивы. Память V Вселенского собора. Праведной Анны.

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В народе 7 августа почиталась Анна-холодница зимоуказательница. Считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет зима.

Приметы на 7 августа

Интересные и важные события в Украине и мире 7 августа

Кто родился 7 августа

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