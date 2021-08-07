7 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 7 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 7 августа
- День маяка (Lighthouse day) – праздник, который появился в Америке в 1989 году, отмечают работники средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов.
- День независимости – празднует Кот-д’Ивуар.
- День молодежи – отмечает Кирибати.
Именинники 7 августа
День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Макар, Николай.
Какой сегодня церковный праздник
7 августа в православной церкви отмечается Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Чтится память святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенской дивы. Память V Вселенского собора. Праведной Анны.
В народе 7 августа почиталась Анна-холодница зимоуказательница. Считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет зима.
Приметы на 7 августа
- холодное утро на Анну – к морозной зиме;
- какая погода до обеда, такой будет начало зимы;
- дождливый день предвещает снежную и теплую зиму.
Интересные и важные события в Украине и мире 7 августа
- 1932 – в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.
- 1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.
- 1987 – американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.
Кто родился 7 августа
- 1880 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.
- 1901 – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.
- 1947 – София Ротару, советская украинская эстрадная певица.
- 1960 – Дэвид Духовны, американский киноактер.
- 1975 – Шарлиз Терон, американская актриса, продюсер.
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