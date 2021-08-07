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7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

7 серпня, 07:25

Ольга Козачок

Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, День маяка – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 серпня.

7 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 7 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято 7 серпня

Іменинники 7 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Макар, Микола.

Яке сьогодні церковне свято

7 серпня в православній церкві відзначається Успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять святих жон Олімпіади, диякониси, і Євпраксії, Тавенської діви. Пам'ять V Вселенського собору. Праведної Анни.

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У народі 7 серпня шанувалася Анна-Холодниця зимовказівниця. Вважалося, що по погоді цього дня можна передбачити, якою буде зима.

Прикмети на 7 серпня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 серпня

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