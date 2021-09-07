7 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 7 сентября

Всемирный день уничтожения военной игрушки – проводится по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки, во время которого детям предлагается военные игрушки обменять на безобидные.

Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies) – экологическая дата, установленная ООН в 2019 году, посвящена проблемам загрязнения окружающей среды.

День военной разведки отмечается в Украине ежегодно с 2007 года.

Именинники 7 сентября

День ангела сегодня отмечают: Владимир, Иван, Моисей.

Какой сегодня церковный праздник

7 сентября в православной церкви отмечается перенесение мощей апостола Варфоломея. Чтится память апостола от 70-х Тита, епископа Критского, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа карийского, исповедника, святителя Мины, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 7 сентября почитался Тит Листопадник или Тит Грибник. Это был последний хороший день для заготовок солений на зиму, а потому люди спешили в лес за грибами. А еще в этот период молотили зерно.

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Приметы на 7 сентября

святой Тит последний гриб растит;

в день Тита на столе обязательно должны быть блюда из грибов;

если с обеда начался дождь – будет лить целые сутки;

если стволы деревьев потрескивают – к сухой погоде;

отправляясь в лес за грибами, нельзя шуметь, чтобы не потревожить лешего;

если в лесу много грибов – это к долгим холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 сентября

1812 – Бородинское сражение, крупнейшая битва Французско-русской войны 1812 года.

1892 – в Америке прошел первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам.

1923 – создана Международная организация уголовной полиции Интерпол.

1945 – в Берлине состоялся парад Победы союзнических войск стран антигитлеровской коалиции.

Кто родился 7 сентября

1914 – Ван Аллен, американский астрофизик, открывший радиационные пояса Земли.

1973 – Шеннон Элизабет, американская киноактриса, модель.

1987 – Эван Рэйчел Вуд, американская актриса и певица.

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