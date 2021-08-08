8 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 8 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 8 августа
- Международный день альпинизма (День альпиниста) – ежегодно празднуется 8 августа в честь первых покорителей вершин Жака Бальма и Мишеля Паккарда.
- Международный день офтальмологии (World Ophthalmologist Day) – медицинский праздник отмечается в день рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова.
- День работников ветеринарной медицины – Украина отмечает во второе воскресенье августа.
- Всемирный день кошек (World Cat Day) – это повод для хозяев побаловать своих домашних питомцев.
- День строителя – празднуется во многих постсоветских странах во второе воскресенье августа, начиная с 1956 года.
- День войск связи вооруженных сил – отмечает Украина, начиная с 2000 года.
Именинники 8 августа
День ангела сегодня отмечают: Ермолай, Игнат, Прасковья, Сергей, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
8 августа в православной церкви наступает 7-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память Ермолая, Ермилла и Ермократа, иереев Никомидийских, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученицы Параскевы.
В народе 8 августа отмечался Ермолаев день. Считалось, что в этот день роса обладает особой целебной силой, которая передается травам, так что наступает благоприятное время для их сбора.
Приметы на 8 августа:
- на Ермолая росу и травы собираем;
- если на Ермолая кусаются мухи – к дождю;
- время сбора яблок, но есть их еще нельзя до Яблочного Спаса.
Интересные и важные события в Украине и мире 8 августа
- 1786 – швейцарцы Жак Бальма и Мишель Паккард впервые покорили самую высокую альпийскую гору Монблан.
- 1815 – началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены.
- 1899 – день рождения холодильника.
- 1968 – в Киеве открылся Институт культуры.
- 2000 – официально начаты опыты по клонированию человека.
Кто родился 8 августа
- 1819 – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, фольклорист, переводчик.
- 1927 – Святослав Федоров, советский офтальмолог.
- 1937 – Дастин Хоффман, американский актер, режиссер, продюсер.
- 1948 – Светлана Савицкая, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, побывавшая в открытом космосе.
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