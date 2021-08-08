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8 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 августа, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день кошек, День строителя, День альпиниста, День войск связи Вооруженных сил Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 августа.

8 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 8 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 8 августа

Именинники 8 августа

День ангела сегодня отмечают: Ермолай, Игнат, Прасковья, Сергей, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

8 августа в православной церкви наступает 7-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память Ермолая, Ермилла и Ермократа, иереев Никомидийских, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученицы Параскевы.

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В народе 8 августа отмечался Ермолаев день. Считалось, что в этот день роса обладает особой целебной силой, которая передается травам, так что наступает благоприятное время для их сбора.

Приметы на 8 августа:

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