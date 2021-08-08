8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

8 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято у нас 8 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято 8 серпня
- Міжнародний день альпінізму (День альпініста) – щороку святкується 8 серпня на честь перших підкорювачів вершин Жака Бальма і Мішеля Паккарда.
- Міжнародний день офтальмології (World Ophthalmologist Day) – медичне свято відзначається у день народження видатного офтальмолога Святослава Федорова.
- День працівників ветеринарної медицини – Україна відзначає у другу неділю серпня.
- Всесвітній день кішок (World Cat Day) – це привід для господарів побалувати своїх домашніх вихованців.
- День будівельника – святкується в багатьох пострадянських країнах у другу неділю серпня починаючи з 1956 року.
- День військ зв'язку Збройних сил – відзначає Україна починаючи з 2000 року.
Іменинники 8 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Єрмолай, Гнат, Парасковія, Сергій, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
8 серпня в православній церкві настає 7-ма неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобномучениці Параскеви.
У народі 8 серпня відзначався Єрмолаєв день. Вважалося, що цього дня роса має особливо цілющу силу, яка передається травам, тож настає сприятливий час для їх збирання.
Прикмети на 8 серпня:
- на Єрмолая росу і трави збираємо;
- якщо на Єрмолая кусаються мухи – до дощу;
- час збирання яблук, але їсти їх ще не можна до Яблучного Спаса.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 серпня
- 1786 – швейцарці Жак Бальма і Мішель Паккард вперше підкорили найвищу альпійську гору Монблан.
- 1815 – почалося заслання Наполеона на острові Святої Єлени.
- 1899 – день народження холодильника.
- 1968 – у Києві відкрився Інститут культури.
- 2000 – офіційно розпочато досліди з клонування людини.
Хто народився 8 серпня
- 1819 – Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, перекладач.
- 1927 – Святослав Федоров, радянський офтальмолог.
- 1937 – Дастін Хоффман, американський актор, режисер, продюсер.
- 1948 – Світлана Савицька, радянський космонавт, перша в світі жінка-космонавт, яка побувала у відкритому космосі.
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