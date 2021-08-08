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8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

8 серпня, 07:25

Ольга Козачок

Всесвітній день кішок, День будівельника, День альпініста, День військ зв'язку Збройних сил України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 серпня.

8 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято у нас 8 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято 8 серпня

Іменинники 8 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Єрмолай, Гнат, Парасковія, Сергій, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

8 серпня в православній церкві настає 7-ма неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобномучениці Параскеви.

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У народі 8 серпня відзначався Єрмолаєв день. Вважалося, що цього дня роса має особливо цілющу силу, яка передається травам, тож настає сприятливий час для їх збирання.

Прикмети на 8 серпня:

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 серпня

Хто народився 8 серпня

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