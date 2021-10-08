8 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 8 октября

День юриста Украины – юристы разных сфер деятельности отмечают свой профессиональный праздник, начиная с 1997 года в честь издания в этот день в 1016 году Киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.

Всемирный день яйца (World Egg Day) – во вторую пятницу октября своеобразный кулинарный праздник чествуют во многих странах мира почитатели блюд из яиц, начиная с 1996 года.

День независимости отмечается в Хорватии в честь официального отделения от Югославии в 1991 году.

Именинники 8 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

8 октября в православной церкви чтится память преподобной Евфросинии Александрийской, преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546 мучеников, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

Народный праздник

В народе 8 октября почитался Сергий Капустник. Обычно в этот день люди готовили блюда из капусты и запасали ее на зиму: рубили, шинковали, солили. Хозяйки издавна раскрыли секрет вкусной квашеной капусты: первые заморозки делают ее лучше и не дают закисать.

Приметы на 8 октября:

на Сергия Капустника запасаются капустой;

если ветер с юга – зима будет теплой, а с запада – снежной;

хорошая погода на Сергия продержится до конца месяца.

выпадет первый снег на Сергиев день – придет зима на Михайлов день 21 ноября;

Интересные и важные события в Украине и мире 8 октября

1818 – англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.

1886 – в Харькове открыта публичная библиотека (ныне им. Короленко).

1908 – немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые провел химическую завивку-перманент.

1991 – Верховная Рада приняла закон "О гражданстве Украины".

Кто родился 8 октября

1871 – Иван Поддубный, украинский спортсмен, силач, артист цирка.

1892 – Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчица.

1908 – Юрий Мандельштам, российский поэт, литературный критик.

1911 – Марк Бернес, советский артист эстрады и кино, шансонье.

1920 – Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст.

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